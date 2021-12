HIGHEND Magazine dan Lifestyle & Fashion Channel menggelar acara tahunan, The Masterpiece & I Fashion Festival 2021, Rabu 1 Desember 2021.

Tahun ini, untuk I Fashion Festival sendiri diketahui sudah memasuki tahun pagelaran yang ke-10. Sementara The Masterpiece bahkan sudah memasuki gelaran yang ke-13.

Seperti disampaikan VP Operations HighEnd Magazine, Henry Juniffer acara ini merupakan bentuk konsistensi dukungan MNC Media untuk perkembangan industri fashion Tanah Air.

“Secara konsisten kita mengadakan acara ini, karena kita mendukung perkembangan industri fesyen Tanah Air. I Fashion Festival sudah tahun ke-10, The Masterpiece ke-13. The Masterpiece 2021 mengusung tema Fashion Through The Ages. I Fashion Festival 2021 mengangkat tema dan Local Pride,” ujar Henry, saat ditemui usai gelaran The Masterpiece & I Fashion Festival 2021, Rabu (1/12/2021) di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tidak hanya sebagai wadah untuk menampilkan karya anak bangsa, tapi acara ini disebutkan Henry juga melibatkan desainer internasional. Bertambah spesial, juga dengan hadirnya desainer Indonesia yang hanya mau memperlihatkan karyanya lewat I Fashion Festival, Coreta Louise.

“I Fashion Festival menampilkan 6 desainer, desainer-desainer berbakat juga dari internasional yakni Belarus dan Venezuela. Sisanya adalah desainer Indonesia yang sudah malang melintang di kancah internasional, contohnya sudah pernah ke New York Fashion Week. Bahkan Coreta Louise cuma mau show di I Fashion Festival, walau sudah diapproach ajang fesyen lainnya, cuma mau di sini. So, ini spesial banget buat kita. Masa pandemi kita masih bisa jalan, para desainer dari senior sampai yang baru juga antusias,” imbuhnya.

Gelaran The Masterpiece & I Fashion Festival tahun ini semakin spesial dengan ditampilkannya juga karya rancangan Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo lewat lini fesyen Livette. “Spesial dengan karya dari Ibu Liliana, dsngan Livette. Konsisten loh ibu setiap tahun menampilkan karyanya,” ujar Henry. Rangkaian acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2021 didukung oleh Gentle Gen, Fagetti, Le Bliss Bouquet, Star Harvest Academy, dan RCTI. Jangan lupa, acara ini nantinya akan ditayangkan di Lifestyle & Fashion Channel di channel 90 MNC Vision dan MNC Play serta channel YouTube HighEnd Magazine tanggal 5 Desember mendatang, pukul 19:00 WIB dan bisa juga melalui streaming di RCTI+ pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.