MNC Media sebagai media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara sangat mendukung perkembangan industri fashion.

Dukungan MNC Media bagi perkembangan industri kreatif dan kemajuan fashion Tanah Air ini diwudujkan secara nyata oleh HighEnd Magazine dan Lifestyle & Fashion Channel, melalui gelaran The Masterpiece & I Fashion Festival 2021.

The Masterpiece & I Fashion Festival 2021 ialah wadah apresiasi dan sarana untuk para desainer berbakat di penghujung tahun 2021 dengan mempresentasikan mahakarya terbaiknya agar dapat dilihat dunia Internasional melalui suatu perhelatan yang berjudul “The Masterpiece & I Fashion Festival 2021”. Dihelat Rabu 1 Desember 2021, di Studio RCTI+ , The Masterpiece 2021 mengusung tema Fashion Through The Ages”, sedangkan I Fashion Festival 2021 mengangkat tema dan “Local Pride.

I Fashion Festival tahun ini diketahui akan menampilkan koleksi enam desainer lokal dan mancanegara yang sukses berkarya di dunia internasional yaitu Coreta Louise, Katy Matskevich, Reni Moe, Jesus Cedeno, Julianto dan Denny Opulence.

Baca Juga : Liliana Tanoesoedibjo: The Masterpiece & I Fashion Festival 2021, Penghargaan untuk Sosok Inspiratif



Sedangkan The Masterpiece akan menampilkan karya adibusana 15 desainer Indonesia dan Internasional yaitu Livette, Katy Matskevich, Imelda Kartini, Reni Moe, Priyo Oktaviano, Denny Wirawan, Nila Baharuddin, Hartono Gan, Viena Mutia, Jesus Deceno, Julianto, Moral, Andreas Odang, Coreta Louise, dan Denny Opulence.

Baca Juga : 6 Penerima Penghargaan The Masterpiece Special Award 2021

Terpilih menjadi salah satu desainer yang karyanya langsung ditampilkan bukan cuma untuk I Fashion Festival, tetapi juga The Masterpiece. Coreta Louise secara gamblang mengatakan ia sebagai desainer fesyen, tentunya merasa bangga.

Rasanya terpilih, jujur saya bangga dan senang banget saya bisa terpilih untuk I Fashion Festival khususnya The Masterpiece ini. Terima kasih sekali buat MNC yang sudah membuat acara ini, karena bagaimanapun juga masih banyak anak-anak bangsa di luar sana yang ingin dipublikasikan dipromosikan. Dengan ajang seperti ini, ini memberikan kesempatan pada para desainer, anak-anak bangsa yang ingin berkreativitas,” ujar Coreta, ketika dijumpai dalam gelaran The Masterpiece & I Fashion Festival 2021, Rabu (1/12/2021) di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Di panggung The Masterpiece & I Fashion Festival 2021, tak tanggung-tanggung, Coreta menampilkan satu koleksi khusus masterpiece dan 10 koleksi kasual yang lebih milenial dengan tema Batik dan style hits era dekade 80’an. “Temanya saya memilih dekade 80’an, jadi gimana caranya gayanya ala 80’an tapi tetap kekinian. Saya bikin lebih edgy, pokoknya tabrak lari lah. Kenapa? Karena saya ingin mengedepankan Batik, memang agak susah dibandingkan dengan kain-kain polos misalnya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita harus percaya diri bahwa Batik-Batik kita bisa dipadu-padankan,” imbuhnya. Rangkaian acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2021 didukung oleh Gentle Gen, Fagetti, Le Bliss Bouquet, Star Harvest Academy, dan RCTI. Jangan lupa, acara ini nantinya akan ditayangkan di Lifestyle & Fashion Channel di channel 90 MNC Vision dan MNC Play serta channel YouTube HighEnd Magazine tanggal 5 Desember mendatang, pukul 19:00 WIB dan bisa juga melalui streaming di RCTI+ pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.