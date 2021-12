MEAT and Livestock Australia (MLA) menggelar Gala Dinner Chef Take Over. MLA pun memperkenalkan daging sapi dan domba khas Australia yang memiliki kualitas yang sangat baik.

Chief Representative Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia, Valeska mengatakan, gala dinner yang digelar di The Summer Swissotel, Pantai Indah Kapuk (PIK) ini mengajak para chef untuk berkolaborasi untuk mengolah daging khas Australia ini.

"Kami mengadakan acara chef Take Over, yaitu mengajak chef-chef untuk berkolaborasi salah satunya adalah Chef Vindex Tengker," ujarnya kepada MNC Portal di The Summer Swissotel, PIK.

Selain itu, kata Valeska, dinner ini juga bertujuan mempromosikan daging sapi dan domba MLA ini kepada pelanggan. Sehingga semua bisa menikmati daging khas Australia ini. Ia menuturkan, bahwa daging sapi dan domba MLA ini sudah terjamin dari segi kualitas, konsistensi, teksturnya ketika disantap akan memberikan experience-nya hingga sesuatu yang unik.

Kemudian MLA terjamin kehalalannya, karena sudah tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga umat muslim di Indonesia tidak perlu meragukannya lagi m "MLA ini yang pasti sudah halal, tersertifikasi MUI," terangnya.

Professional Chef yaitu chef Vindex Tengker mengatakan, daging sapi dan domba khas Australia sudah tidak diragukan lagi kelebihannya karena mulai dari perawatan terhadap hewan-hewan ternak ini dilakukan secara baik. "Kualitasnya baik. Di hotel-hotel biasanya menggunakan jenis daging sapi dan domba khas Australia," ujarnya.

