CHEF profesional Vindex Tengker memang senang menggunakan daging sapi dan domba khas Australia. Menurutnya, perawatan daging sapi dan domba dari Australia ini dilakukan secara baik.

Hidangan dari daging sapi dan domba khas Australia selalu menarik perhatian. Apalagi diolah menjadi makanan lezat ala Nusantara, misalnya sate Rembiga asli Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sate Rembiga khas Lombok ini dibuat dari daging Meat and Livestock Australia (MLA). Di mana kualitas serta kehalalannya sudah terverifikasi.

"Kualitasnya baik. Di hotel-hotel biasanya menggunakan jenis daging sapi dan domba khas Australia," katanya kepada MNC Portal saat Gala Dinner Chef Take Over bersama Meat and Livestock Australia (MLA) di The Summer Swissotel, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Rabu (1/12/21).

Salah satu menu yang dimasak secara spesial oleh chef Vindex adalah Wok Charred Coriander Rub Sirloin Steak "Tinotuan" Risoto, Salted Fish Bits, Tomato Chili Relish.

Nama menu tersebut yaitu daging sirloin yang dipadukan dengan bubur Manado, serta sambal, membuat hidangan ini menjadi lebih berkelas, mewah dan tentunya lezat. "Tentunya pakai sambal. Bukan makanan Manado kalau gak pakai sambal," terangnya.

