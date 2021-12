JAKARTA- Belanja kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan orang-orang yang tersayang memang menjadi aktivitas yang menyenangkan. Apalagi, kini seiring trend penurunan Covid-19 yang semakin menggembirakan, berbelanja bisa kembali dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti toko, gerai, supermarket dan lainnya yang semakin lebih banyak beroperasi kembali dari hari ke hari. Meskipun tentu saja, protokol kesehatan tetap dipatuhi dengan baik ya.

Nah, kabar baiknya lagi untuk Anda beef lovers, untuk pertama kalinya Retail Cooking Fest 2021 hadir di Jakarta. Event ini digelar bertujuan untuk membuat aktivitas belanja semakin menyenangkan karena bisa melihat langsung aksi celebrity ternama yang memasak berbagai olahan daging sapi Australia. Bukan hanya itu, Anda juga bisa mencicipinya langsung dan bisa mempraktikkannya di rumah.

Acara yang baru pertama kali berlangsung ini dilaksanakan oleh Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia. Lembaga yang mempromosikan daging sapi Australia ini bekerjasama dengan supermarket pilihan untuk melaksanakan Retail Cooking Fest, memberikan edukasi dan tips kepada ibu-ibu cara memasak daging sapi Australia yang mudah, bernutrisi dan tentu nya bisa di olah untuk berbagai macam masakan lezat di rumah. Pengalaman ini tentu akan sangat menyenangkan, sebab kapanlagi Anda bisa berbelanja sekaligus menikmati berbagai olahan menarik dari daging sapi Australia – Aussie, It’s Just Better!

Dalam event tersebut, MLA menjalin kerja sama dengan retail ternama. Lokasi terselenggaranya Retail Cooking Fest 2021 yang akan dilaksanakan pada 1 Desember 2021 di Ranch Market Lippo Mall Puri dengan Dimas Beck dan masih akan ada lokasi retail lainnya yang nggak kalah seru pastinya.

Tak hanya itu saja, untuk Anda yang mau merayakan hari natal dan tahun baru bersama keluarga, Anda juga bisa mendapatkan beragam macam promo harga menarik jelang natal dan tahun Baru di seluruh Ranch Market seperti promo Paket it's time for Grill or Soup dengan beragam macam pilihan daging Australia berkualitas dan sayuran tentunya dengan harga terjangkau. Dijamin hari rayamu akan makin meriah dan spesial lho.

Lokasi Gerai-gerai yang terpilih pada Retail Cooking Fest 2021 kali ini pastinya sudah menerapkan standard panduan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Sehingga Anda tak perlu takut dan ragu untuk datang langsung. Selain itu, kreasi para ahli di bidang food and kuliner ini dijamin akan memanjakan lidah para pengunjung yang datang.

Daging Sapi Australia Pilihan Tepat untuk Keluarga

Tahukah Anda jika Australia merupakan salah satu negara yang memproduksi daging merah berkualitas dan aman, dengan reputasi dan sejarah peternakan yang sudah lebih dari dua ratus tahun. Sebagian besar ternak Australia dikembangbiakkan secara eksklusif di padang rumput. Daging dari sapi dengan pakan rumput cenderung lebih rendah lemak, bervariasi dari segi rasa, tekstur, dan kelembutannya karena adanya perbedaan besar dalam pengembangbiakan ternak, kualitas dan jenis padang rumput, kondisi tanah, topografi, dan iklim di Australia.

Daging sapi yang diberikan pakan gandum dan biji-bijian lainnya, cenderung mempunyai cita rasa yang lebih buttery, tergantung pada tingkat marbling. Baik grass-fed maupun grain-fed, kedua-duanya punya cita rasa yang khas.

Daging sapi Australia yang diekspor ke Indonesia sendiri dijamin pasti halal. Mengingat sapi- sapi yang berasal dari Australia ini disembelih oleh penyembelih muslim, bersertifikat dan mengikuti syariat islam dan disetujui oleh pihak berwenang halal indonesia yaitu MUI. So, masyarakat tak perlu ragu lagi ya karena daging sapi Australia dijamin aman 100 persen kehalalannya.

Peternak dan pelaku sepanjang rantai pasok menjaga kepercayaan konsumen dengan menerapkan sistem tindakan keamanan makanan, jaminan kualitas, dan kemampuan pelacakan dari peternakan hingga tersaji di piring menjamin integritas industri daging sapi Australia.

Nah, untuk informasi lebih kamu bisa follow @trueaussieid dan buat kamu yang mau dapetin beragam informasi menarik seputar Retail Cooking Festival 2021 termasuk inpirasi kreasi para celebrity yang berpartisipasi dalam event MLA Indonesia ini, semua bisa kamu akses hanya di Okezone.com ! (CM)

