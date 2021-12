PESONA Tante Ernie tak jarang membuat mata susah berpaling. Bagaimana tidak, Tante Ernie masih terlihat cantik dan seksi di usianya yang kini menginjak 45 tahun.

Tante Ernie sendiri cukup aktif membagikan foto penampilan ke Instagram pribadinya, @himynameisernie. Salah satu yang mencuri perhatian potretnya kala liburan belum lama ini.

"Love the colour of the sky 😍😍😍 Happy Friday Night semuanya ❤️❤️," ujar perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen tersebut.

Tersenyum manja, Tante Ernie berpose mengenakan outfit merah muda di balkon berlatar panorama laut dan sunset. Dia memadukan outfit atasan yang mirip bra dengan bawahan rok.

Outfit atasan yang mirip bra itu membuat penampilan Tante Ernie terlihat seksi. Ditambah dengan body goals-nya yang aduhai, posenya menjadi sedikit terkesan menggoda.

Untuk aksesoris, ibu tiga orang anak tersebut memakai kacamta yang disematkan di atas kepala. Selain itu, ada juga gelang dan ikat rambut yang bikin gayanya kian kece.

Seksi dan kece, netizen pun gagal fokus melihat penampilan Tante Ernie. Kolom komentar unggahan fotonya ramai dengan cuitan netizen yang menggelitik.

"Swmpurnaaa tiadaa duanyaaa😍🔥❤️," sanjung @langitpr***

"Mama idaman❤️," komen @d.i.c.***

"Beautiful smile," kata @alex.rony***

"❤️❤️so cute," tutur @kurandalegang***

"Tetap kelihatan muda ngalahin yg perawan tante.. morning tante..," ungkap @adi_fareza_h***

"tolong tante jangan sering2 ..dengkul lemes banget 😢," ujar @thaikhap***

