MEAT and Livestock Australia (MLA) baru saja menggelar Gala Dinner Chef Take Over bersama Chef  Vindex Tengker. Pada momen tersebut, MLA memperkenalkan daging sapi dan domba khas Australia dengan kualitas terbaik.

Chief Representative Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia, Valeska mengatakan bahwa gala dinner yang digelar di Le Meridien, Jakarta ini bertujuan untuk mengajak para chef berkolaborasi mengolah daging khas Australia.

Di samping itu, acara ini juga digelar untuk mempromosikan daging sapi dan domba MLA kepada para pelanggan. Sehingga semua bisa menikmati rasa daging yang khas dari daging Australia ini.

"MLA memberikan dukungan promosi daging Australia pada industri retail dan layanan makanan sebagai kontribusi kepada perkembangan produk daging merah Australia," kata Valeska, kepada MNC Portal Indonesia di Le Meridien, Jakarta, Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga : Chef Vindex Ungkap Alasan Senang Gunakan Daging Sapi dan Domba Khas Australia

Baca Juga : MLA Ajak Para Chef Take Over Daging Sapi dan Domba Khas Australia

Chef Profesional Vindex Tengker mengatakan bahwa daging sapi dan domba MLA ini sudah terjamin halal. Dari segi kualitas, konsistensi, serta teksturnya pun memiliki rasa unik yang khas ketika disantap. Oleh karena itu, daging Australia ini adalah pilihan yang tepat untuk sajian hidangan terbaik.

"MLA ini sudah halal, hotel pasti selalu memilih daging Australia. Kualitasnya juga tidak diragukan, you know you get the good quality, you have different experiences. This is a good choice untuk memakai daging sapi dan domba MLA," terang Chef Vindex Tengker.

Tak hanya itu, Chef Vindex juga menuturkan bahwa daging MLA ini menyediakan beragam pilihan daging dengan harga yang terjangkau. Mulai dari yang low hingga premium, para Chef bebas memilih bagian daging dengan kualitas yang tak perlu diragukan. "You have different choices of variation, ada yang low budget lebih less agak lebih bawah, terus medium, ada juga premium. Jadi ada banyak pilihan dengan harga yang cukup reasonable, itu yang paling utama," ujarnya.