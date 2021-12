MEAT and Livestock Australia (MLA) baru saja menggelar Intimate Dinner Chef Take Over bersama Chef Vindex Tengker. Pada momen tersebut, Chef Vindex menyajikan berbagai hidangan dari daging sapi dan domba pilihan yang berkualitas dari Australia.

Salah satu menu yang menarik perhatian adalah East Javanese Short Rib Boneless 'Rawon' glazed, salted egg crumble, and chayote squash. Sekilas, mungkin Anda akan mengira bahwa menu makanan ini adalah kue dessert lezat dengan coklat yang menggoda.

Padahal, menu ini adalah rawon yang disajikan dengan cara unik. Jika rawon biasanya disajikan berupa sup berkuah hitam, kali ini Chef Vindex mengolah daging iga dengan bumbu rawon tanpa kuah. Menarik bukan?

Menu rawon yang satu ini disajikan dengan beberapa sayuran serta telur asin yang diolah secara spesial. Meski tanpa kuah hitam, bumbu khas kluwek yang gurih dari cita rasa rawon tetap terasa begitu pekat. Ditambah lagi dengan kematangan daging iga yang pas. Menu makanan rawon ini wajib Anda coba.

Tenang saja, Short Rib Boneless 'Rawon' ini dibuat dari daging iga Meat and Livestock Australia (MLA) yang kualitas serta kehalalannya sudah terverifikasi. Tak hanya itu, konsistensi serta tekstur dari dagingnya pun memiliki rasa khas yang dapat memberikan pengalaman berbeda ketika disantap.

"MLA ini sudah halal, hotel pasti selalu memilih daging Australia. Kualitasnya juga tidak diragukan, you know you get the good quality, you have different experiences. This is a good choice untuk memakai daging sapi dan domba MLA," terang Chef Vindex Tengker kepada MNC Portal Indonesia saat Intimate Dinner Chef Take Over di Le Meridien, Jakarta, Sabtu (4/12/2021).

Nah, bagi Anda yang ingin mencicipi Short Rib Boneless 'Rawon' ini, silahkan berkunjung ke Le Meridien, Jakarta di sela-sela waktu Anda. Menu spesial ini hanya tersedia hingga akhir bulan. Jadi, jangan sampai ketinggalan dan selamat mencoba!

