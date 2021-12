VIDEO detik-detik seorang ibu melawan perampok viral di TikTok. Hanya dengan tangan kosong, sang ibu nekat melawan sang perampok demi melindungi anak-anaknya.

Kejadian itu berhasil tertangkap dari rekaman CCTV. Pasalnya, saat itu sang suami sedang pergi. Dia pun refleks melawan sang perampok seorang diri. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @lili_fatmawati0105.

"Saat suaminya pergi, ternyata rumahnya hendak dimasuki perampok,” tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga : Viral Produk Daging Babi Vegan di Singapura, Tidak Dapat Sertifikasi Halal

Mulanya, tampak seorang ibu mengenakan daster serta kedua anaknya sedang bersantai di dalam rumah. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumahnya. Tanpa rasa curiga, ibu itu langsung bergegas membuka pintu tersebut.

“Kronogisnya sekitar maghrib, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ibunya membukanya," sambungnya.

Baca Juga : Viral Wanita Tulis Namanya di Gelas Kopi Mahal Buat Di-Upload, Alasannya Bikin Sedih Banget



Ternyata orang tersebut merupakan seorang perampok yang hendak menyerang mereka dengan senjata tajam yang dia bawa. Kedua anaknya langsung teriak histeris dan sangat ketakutan. Mereka berlari mendekati sang ibu dan berteriak begitu kencang.

Tak disangka, sang ibu begitu berani melawan perampok tersebut. Hanya dengan tangan kosong, dia berhasil mengusir sang perampok bahkan merebut parang yang dibawanya. Meski sedang di situasi seperti itu, sang ibu terlihat berusaha tetap tenang agar anak-anaknya tidak panik.

"Ternyata perampok itu ingin menebas orang menggunakan parang. Untung ibu itu bisa menangkis si perampok dan merampas parang dari si pelaku," tuturnya.

Aksi heroik ibu tersebut langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang takjub melihat aksi sang ibu. Tak sedikit juga yang menyebutnya wonder woman hingga the power of emak-emak.

"Gila tenaga cowo lho bisa kalah ama si ibu. Wonder woman emang si ibu hebat," tulis netizen.

"Kalo udah jadi ibu-ibu apalagi ada anak-anak, dia langsung bisa menjadi sangat hebat dan kuat. Semoga kita selalu di lindungi dari segala bahaya," timpal netizen lain.

"Allah masih melindungi mereka. Kalo jadi ibunya udah gemeter banget aku," ungkap netizen lain.

“Ibu keren banget,” balas netizen lain.

“Ya Allah merinding banget,” ujar netizen lain.

“The real ibu adalah pahlawan,” sahut netizen lain.

“The power of emak-emak,” kata netizen lainnya.