MASUK dalam karantina Miss World tidak hanya membuat Miss Indonesia Carla Yules harus menghadapi banyak tantangan. Tapi, Carla Yules juga mendapatkan banyak teman serta ilmu baru.

Contohnya kesempatan untuk mencoba keterampilan baru di bidang seni, lewat proyek Beauty with a Purpose Project. Jelang hampir dua pekan masa karantina Miss World 2021 di Puerto Riko, Carla dan ratusan kontestan lainnya diketahui baru saja belajar melukis di atas masker sebagai bentuk proyek Beauty with a Purpose Project.

Dengan penuh semangat dan kreativitas para kontestan Miss World ke-70 tahun ini berkumpul untuk berekspresi melalui seni lukis masker sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang terkena dampak dari Covid-19.

Mengutip laman situs resmi Miss World, Senin (6/12/2021) proyek Beauty with a Purpose ini bekerja sama dengan seniman berbakat Jonathan Stein, dengan tujuan untuk menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan bagi mereka yang terkena dampak situasi pandemi Covid-19.

Setiap kontestan diberi masker masing-masing, lalu mereka bebas menuliskan pesan baik apa pun dari diri mereka sendiri. Setiap masker yang diberikan, boleh bebas digambar dengan tema kebersamaan atau unity. Carla dan para kontestan lainnya, menggambarkan apa arti persatuan bagi mereka di zaman modern ini. Baik dilakukan melalui lukisan gambar atau pesan.

Lewat akun Instagram pribadinya, Carla menunjukkan hasil karya lukisan masker miliknya. Masker berwarna peach oranye dengan gambar bibir merah yang sedang tersenyum lebar, dihiasi aksen beads warna-warni dan mutiara putih.

Terlihat sebagai pesan, Carla menuliskan pesan ajakan untuk menjadi orang baik bagi sesama di dunia ini.

“In a world where you can be anything. BE KIND ❤️,” tulis Carla.

Carla berpesan, bahwa sikap baik itu sederhana dan tak perlu biaya. “Kebaikan itu gratis. Ini bisa sesederhana senyuman kepada beberapa orang asing. Tindakan kebaikan kecil yang random, tidak memerlukan usaha ekstra, tidak butuh uang, dan bahkan tidak terlalu banyak waktu. Sangat mudah untuk dilakukan dan diberikan kepada orang lain,” pungkas Carla.

Setelah usai menjalani masa karantina nanti, Carla dan semua kontestan Miss World 2021 akan berlaga terakhir di malam puncak final penganugerahaan Miss World 2021 pada 16 Desember 2021 yang diselenggarakan di Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Riko.

Jangan lupa untuk terus mendukung Carla Yules sebagai perwakilan Indonesia di ajang bergengsi Miss World 2021. Melalui aplikasi Mobstar, dengan cara mengunduh aplikasi Mobstar di ponsel, melakukan pendaftaran dengan cara login menggunakan alamat surel (email) atau akun Facebook. Langkah berikutnya, langsung cari nama Carla Yules dan klik follow. Terakhir, cukup swipe right semua unggahan dari Carla.

(mrt)