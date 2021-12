MENONTON gelaran fashion show atau pagelaran busana di hotel, ballroom, mall atau gedung pertunjukan sudah sangat familiar dilihat bukan?

Namun bagaimana jika kalau fesyen show yang dihelat di trotoar jalan umum? Ya, bak di Paris, baru-baru ini salah satu brand fashion lokal, Amotsyamsurimuda menggelar pagelaran busana koleksi akhir tahunnya di trotoar jalan umum.

Fesyen show di trotoar jalan area segitiga emas, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut terungkap melalui kolase video dan foto yang diunggah oleh koreografer fesyen terkenal, Papah Edwan pada Selasa (7/12/2021).

Terlihat belasan model pria yang mengenakan berbagai macam outfit tersebut tengah berjalan di trotoar yang dijadikan seperti runway.

Bahkan terlihat di kedua sisi trotoar, ada penonton yang menduduki bangku-bangku yang sudah diberi jarak satu sama lain. Terpukau dengan koleksi outfit yang ditampilkan dan juga gaya para model, terlihat jelas para penonton fesyen show jalanan tersebut sibuk merekam para model dengan ponselnya masing-masing.

Mengatur fesyen show di jalanan umum, apalagi di kawasan area yang dikenal sibuk. Sebagai koreografer, Papah Edwan mengaku begitu deg-degan.

“Menutup akhir tahun dengan 2 show yang seru dan enggak biasa. Show pertama adalah show @amotsyamsurimuda !!!! Shownya diadakan di jalan, yessss!!! Beneran di jalanan atau trotoar! Sempet degdegan karena ini jalanan umum dan banyak orang sliweran serta sepeda yang hilir mudik, tapi kita tetap sikaaaat!!!,” tulis Papah Edwan.

Tidak hanya banyak orang umum berseliweran dan juga kendaraan yang lewat, tapi fesyen show unik ini juga ditantang oleh keadaan cuaca yang kurang mendukung, karena sempat turun hujan. Tapi show must go on, akhirnya para model tetap berjalan di trotoar layaknya berlenggak-lenggok di runway biasa.

“Sempat ada hujan!! Tapi semangat kami enggak kendor..hujan?siapa takut!!! Akhirnya fashion show tetap on!!! Model-model turun dari bis dan jalan di pedestrian sebagai catwalk,” pungkasnya.

Fesyen show unik di trotoar ini, diketahui lebih lanjut ternyata merupakan salah satu rangkaian acara ulang tahun suatu mall di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.

Terlihat di kolom komentar, fesyen show uhnik di trotoar jalan ini mendatangkan decak kagum dari para netizen.

Baca juga: Batik Kudus Berpadu Indahnya Senja Tertuang di Koleksi Terbaru Denny Wirawan

“Seruuu banget outdoor giniiiiii,” seru _i**hugen_

“Keren, pertama kayaknya fashion show di trotoar di Jakarta,” puji Afryan_s***ongchai

“Super kreatif dan keren,” komentar * 3i*3_hz singkat.

“Beh, sudah next level banget deh aah,” tambah akun Phili**ano

“Woooooow kereeeeeeen papah,” tulis Fenita Arie.

(DRM)