ERIC Herjanto merupakan juara MasterChef Indonesia Season 6 yang sempat menjalani profesi sebagai ilmuwan. Setelah lulus kuliah di Amerika Serikat, Eric bekerja sebagai microbiologist di sebuah laboratorium.

Sukses dengan bisnis kulinernya, Eric juga aktif membuat konten seru untuk para penggemar. Eric seringkali membagikan resep dan cara membuat hidangan spesial di media sosial, diantaranya melalui YouTube.

Kali ini Eric Herjanto kembali mereview sebuah restoran seafood. Pria tersebut mengunjungi sebuah restoran bernama Bumbu Karaeng Seafood Makassar. Restoran khas Makassar tersebut terletak di Ruko Glaze 1 Blok B no 33, Lurusan Polsek, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810.

Eric langsung memesan hidangan spesial yaitu ikan parape dan sop palumara. Ikan parape merupakan sajian Makassar yang terkenal dengan cita rasa bawang merah berpadu dengan asam jawa. Sedangkan sop palumara yaitu sup ikan dengan rasa kuah segar karena air asam jawa.

Setelah mencicipi berbagai hidangan lezat asal Makassar, Eric pun memuji cita rasa yang lezat dan menggugah selera. “The food is very flavorful, the soup especially, it’s very good, (Makanannya sangat penuh rasa, terutama supnya, sangat enak,)” tutur Eric Herjanto dikutip dari unggahan YouTube channel Eric Herjanto.

Bagi yang sudah penasaran dengan review lebih lanjut, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Eric Herjanto!

https://www.youtube.com/watch?v=UnX1R6ADlvA

