JAKARTA – Sebagai aktor, kemampuan akting Bertrand Antolin sudah tak diragukan lagi. Demikian pula halnya kemahirannya di dunia modeling. Tapi siapa sangka, ternyata cowok yang akrab disapa Koko Bertrand ini juga jago masak. Kemahirannya akan ia tunjukkan saat event MLA Retail Cooking Fest 2021 pada Jum’at, 08 Desember 2021 di Kem Chicks Kemang.

Bertrand mengaku bahwa dirinya cukup nervous masak secara langsung dan disaksikan oleh banyak orang. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangatnya menyajikan menu steak yang menggugah selera.

“Rasanya masak sambil live itu deg-degan sih, nggak pernah masak di depan orang sebanyak itu. Tapi oke lah. Semuanya lancar-lancar aja,” ucapnya.

Menu daging sapi yang dimasak oleh Bertrand adalah Black Angus Tenderloin, di mana dalam hidangan tersebut terdapat daging sapi Australia sebagai bahan utamanya, creamy mushroom, side potatoes dan buncis.

Ia sering memasak beragam menu untuk orang tersayang, bahkan memasak sudah menjadi salah satu hobinya. “Aku mulai hobi masak sejak pandemi, tapi hobi makan sudah sejak dulu,” tutur Bertrand.

Menurutnya, daging sapi Australia menjadi pilihannya karena terjamin kualitasnya, bersertifikasi halal, dan baik untuk tubuh karena mengandung nutrisi yang tinggi. Bertrand pun mengaku bahwa mengikuti Retail Cooking MLA sangat seru dan menyenangkan karena bisa mengeksplor beragam masakan.

“Ikut Retail Cooking MLA sangat menyenangkan dan seru bisa mengeksplor berbagai masakan dari daging sapi Australia. Terima kasih MLA,” tuturnya.

Retail Cooking Fest adalah sebuah event persembahan Meat Livestock Australia (MLA) yang memberikan edukasi dan inspirasi untuk para pecinta daging memasak hidangan dengan bahan dasar daging sapi Australia. Acara ini sudah kali kedua digelar, setelah sebelumnya hadir di di Ranch Market Lippo Mall Puri dan dimeriahkan oleh aktor Dimas Beck.

MLA bekerja sama dengan supermarket dan beberapa selebriti ternama menyelenggarakan Retail Cooking Fest dengan tujuan memberikan edukasi, tips, serta ide menu kepada para ibu tentang mengolah daging sapi Australia.

Selain itu, MLA menggelar event tersebut agar aktivitas belanja semakin menyenangkan, karena bisa melihat langsung aksi para selebriti demo memasak dan mengolah daging sapi Australia. Serunya lagi, Anda juga bisa langsung mencicipinya dan tentu mempraktekkannya di rumah.

Business Development Manager International Markets MLA Christian Haryanto mengatakan, Retail Cooking Fest merupakan campaign MLA bekerja sama dengan beberapa supermarket di Jakarta, kegiatan ini bertujuan untuk membantu penjualan daging sapi Australia di supermarket.

“Acara ini juga sebagai awareness agar masyarakat bisa dengan mudah memilih daging yang tepat seperti daging sapi Australia untuk bisa diolah ke berbagai macam menu masakan yang simple di rumah. Daging sapi Australia sudah masuk di berbagai supermarket di Jakarta,” ujar Christian Haryanto.

Sementara itu, Chief Representative MLA Indonesia Valeska mengatakan, event MLA Retail Cooking Fest ini digelar karena bertepatan dengan momen akhir tahun. “Jadi dari momen itulah kami ingin memberitahukan bahwa daging sapi dan domba itu bisa menjadi suatu hidangan yang khas di saat akhir tahun,” ujarnya.

Tak hanya itu, lebih lanjut Valeska menuturkan, saat berkumpul dengan keluarga, barbeque, atau memasak di rumah bisa mencoba daging sapi Australia yang dijual di Supermarket. “Event ini lebih untuk mengajak para konsumen untuk belanja langsung dan menyaksikan cooking demo dengan resep yang mudah, sehingga bisa diolah di rumah,” ucapnya.

Daging sapi Australia memang memiliki beragam keunggulan. Tak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga kaya nutrisi. Kini, Anda bisa mendapatkan daging sapi Australia dengan mudah, karena sudah tersedia di supermarket, seperti Ranch Market, Farmers Market, Foodhall, Hero, Aeon, Kem Chicks, Giant, Lotte, dan supermarket lainnya. Namun jika Anda ingin berbelanja di rumah pun tetap bisa, karena daging sapi Australia juga hadir di online meatshop dan e-commerce terpercaya.

Lokasi Gerai-gerai yang terpilih pada Retail Cooking Fest 2021 kali ini pastinya sudah menerapkan standar panduan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Sehingga Anda tak perlu takut dan ragu untuk datang langsung. Selain itu, kreasi para ahli di bidang food and kuliner ini dijamin akan memanjakan lidah para pengunjung yang datang.

Selain dimeriahkan Dimas Beck dan Bertrand Antolin pada Event Retail Cooking Fest 2021, tentunya akan ada selebriti lain yang akan live cooking demo di supermarket berbeda. Event ini masih berlangsung selama Desember yang tentunya akan memberikan pengalaman belanja dan memasak Anda makin menyenangkan.

