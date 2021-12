MENIKAH pada 19 Oktober 2019, di Rhode Island, Jennifer Lawrence kini tengah mengandung anak pertamanya dari sang suami, Cooke Maroney. Kehamilan ini pun pertama kali dibagikan di Instagram fanbase miliknya, yang memperlihatkan Bintang The Hunger Games itu dengan perut buncitnya.

Kini Jennifer Lawrence kembali tampil di red carpet dengan penampilan yang spektakuler. Ia hadir dalam pemutaran perdana "Don't Look Up" di New York. Jennifer berjalan di red carpet dengan percaya diri dan elegan serta memperlihatkan kandungannya yang sudah terlihat besar.

Inilah penampilan publik pertamanya, sejak ia mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak pertamanya dari sang suami, Cooke Maroney.

Dalam kesempatan tersebut, aktris 31 tahun itu tampil memukau dengan mengenakan busana dari Dior dengan tampilan custom beaded cantik yang dipadukan dengan perhiasan Tiffany & Co. Serta dilengkapi cape dari bahan tulle yang menyapu lantai di bagian belakangnya.

Dior dan Jennifer telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Rumah mode Prancis ini bertanggung jawab untuk menciptakan sebagian besar penampilan red carpet Jennifer Lawrence, termasuk termasuk gaun pesta putih dramatis yang ia kenakan untuk menerima piala Oscar pada tahun 2013.

Aktris Jennifer Lawrence resmi dipersunting art dealer Cooke Maroney di Belcourt of Newport, Rhode Island, Amerika Serikat. J-Law dikabarkan mengenakan gaun putih panjang rancangan Dior, sementara sang suami memakai tuksedo berwarna hitam.

Pesta pernikahan mereka, menurut TMZ, dipenuhi para selebriti ternama. Adele, Ashley Olsen, Kris Jenner, Emma Stone, Corey Gamble, Cameron Diaz, Nicole Richie, hingga Sienna Miller beberapa di antaranya.

Pesta pernikahan itu digelar sangat tertutup dengan penjagaan ketat pihak keamanan. Untuk menjaga privasi para tamu, semua jendela di venue pesta ditutupi tirai berwarna hitam.

(mrt)