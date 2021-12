MENYAMBUT akhir 2022, panggung runway di beragam kota besar dunia akan segera menghadirkan tren fashion Spring 2022. Diperkirakan item fashion dengan potongan bold akan banyak mewarnai panggung mode kali ini.

Sesuai dengan vibes ceria kedua musim tersebut, tren fashion Spring 2022 akan lebih menampilkan warna, potongan dan motif yang berani. Mulai dari deretan items yang ditampilkan di panggung runway seperti fringe, bra tops, catsuits dan dress penuh motif a la 70-an, tren hippies dan era milenium 2000-an diperkirakan akan mendominasi dunia adibusana tahun depan.

Berikut adalah deretan fashion items yang diprediksi akan merajai tren fashion Spring 2022 seperti dilansir dari Highend:

Psychedelic People

Warna vibrant dan motif psychedelic akan menguasai tren fashion musim semi tahun depan. Mengingatkan kita akan tren hippies, dress bermotif ‘ramai’ ini akan membuat tampilan lebih stand out. Kombinasikan dress dengan beragam motif dan potongan agar tidak terkesan monoton dan konservatif.

Crochet Chic

Tren crochet yang sempat hits pada tahun 2019 akan kembali pada tahun depan. Tidak hanya terbatas pada warna terang, tren ini juga menampilkan warna earthy seperti coklat dan merah bata. Pilih ulir sulam berukuran besar agar tekstur gaun semakin terlihat.

Cute Catsuit

Ingat pakaian catwoman di film seri Batman? Catsuit ketat akan menjadi salah satu top items pada tren Spring 2022. Buat catsuit tampak menonjol dengan beragam motif seperti floral dan garis-garis. Hindari penggunaan catsuit satu warna yang akan membuat tampilan Anda lebih basic.

Here Comes the Brides

Salah satu tren unik pada Spring 2022 adalah gaun yang terinspirasi dari wedding dress. Penambahan aksen modern pada gaun pengantin seperti embroidery dan cut-out membuat dress lebih berwarna dan berbeda. Gunakan warna putih agar tetap mendapat vibes pengantin yang menjadi inspirasi dari gaya ini.

Twirl it Up

Aksen fringe kembali mewarnai tren musim semi tahun depan. Rumbai yang terdapat pada blus, jaket, celana atau gaun ini dapat membuat tampilan lebih glamor layaknya kostum dansa. Agar terlihat lebih kekinian, modifikasi ukuran dan peletakan rumbai dan jangan takut untuk bermain dengan warna.

Long Short Story

Musim semi dan panas identik dengan pakaian pendek. Kali ini, celana pendek mengambil alih dan terlihat lebih stylist dengan paduan blazer oversized. Pilih blazer dan celana berwarna beda agar lebih high fashion dan tidak monoton.

