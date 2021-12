MODEL rambut Shafa Harris tak jarang membuat pria-pria tambah terkesima melihat gayanya yang seksi. Ya, Shafa Harris kiniĀ menjelma menjadi perempuan dewasa yang menawan.

Sosok Shafa Harris di Instagram terkesan cuek dan tampil sangat percaya diri dengan tubuh yang dimilikinya. Tak heran penampilannya kerap mencuri perhatian netizen, salah satunya pemilihan busana yang cukup berani.

Selain itu, tak sedikit netizen yang memuji rambut Shafa yang terbilang cukup ekstrim modelnya. Ya, Shafa Harris pernah punya rambut panjang lalu dia memberanikan diri untuk memangkas banyak rambut indahnya tersebut. Tampil dengan rambut pendek malah membuat netizen semakin terkesima dengan parasnya.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 5 model rambut Shafa Harris yang bisa dijadikan referensi Anda berpenampilan. Mau rambut pendek atau panjang, semua bisa tetap terlihat sempurna saat ditata dengan tepat.

So, berikut ini 5 model rambut Shafa Harris:

1. Rambut panjang keriting





(Model Rambut Shafa Harris, Foto: IG/@shafaharris)

Shafa Harris tahu betul bagaimana tampil sangat menarik di depan kamera. Bukan hanya soal makeup yang bold pada bagian mata, tetapi dia tahu bagaimana styling rambut yang memaksimalkan tampilannya. Shafa benar-benar terlihat edgy, ya!

2. Kuncir dua





(Model Rambut Shafa Harris, Foto: IG/@shafaharris)

Tampilan e-girl lainnya yang diperlihatkan Shafa dapat dilihat di foto ini. Ia memberi kesan berbeda pada styling rambut kuncir dua yang biasanya terkesan cupu jadi sangat kekinian. Choker dan oversized tee yang dikenakannya memaksimalkan foto ini.

3. Wig hair





(Model Rambut Shafa Harris, Foto: IG/@shafaharris)

Siapa bilang Shafa tidak berani tampil out of the box? Lihat foto ini. Di sini dia bergaya era 90-an sambil menenteng tas kecil dan ada hiasan kepala yang menggemaskan. Rambut wig abu-abu ini membuatnya terlihat lebih cute, ya.

4. Simple hair

(Model Rambut Shafa Harris, Foto: IG/@shafaharris) Natural look pada bagian rambutnya di sini tampak sangat cantik. Kesan elegan coba diperlihatkan Shafa dengan model rambut seperti itu. Hanya belah tengah dan membiarkan rambutnya jatuh natural. So pretty dan mature! 5. Rambut pendek bergelombang

(Model Rambut Shafa Harris, Foto: IG/@shafaharris) So, ini dia tampilan Shafa dengan rambut pendeknya. Tak mau terlihat biasa-biasa saja, dia styling bergelombang di rambut pendeknya untuk memberi volume. Gaya Shafa di sini juga sangat mencuri perhatian dengan kacamata dan sling bag hijau terang. So 90's!