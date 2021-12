GENERASI muda seharusnya sudah mulai sadar dengan tanggap kebencanaan. Palang Merah Indonesia (PMI) ingin turut mengedukasi serta memperkuat pendidikan di bidang ini.

Sebagai organisasi sosial kemanusiaan, PMI memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai bencana. Begitupun dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, sehingga bisa bersatu dalam mencegah sekaligus menghadapi bencana yang terjadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said menuturkan, di Indonesia masih ada beberapa wilayah yang rawan bencana. Maka semua kalangan perlu melakukan pencegahan hingga penanganan bencana yang serius.

"Karena itu akan sangat baik apabila pengalaman dan pengetahuan yang didasari pada praktik lapangan ini dikelola lebih lanjut disertai dengan metodologi atau mengembangkan body of knoewledge yang bisa disebarluaskan," ujarnya dalam acara The International Seminar on Disaster Education Model in Indonesia bersama Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Sudirman menambahkan, di setiap praktik menangani bencana, PMI mengutamakan keterlibatan sumber daya lokal, para relawan, serta para penggerak kemanusiaan lainnya. Dia berharap, mereka yang terlibat ini mampu mengedukasi masyarakat hingga menolong masyarakat bila ada bencana. "Penanganan bencana tidak bisa lagi sekadar respon terhadap kejadian bencana, yang kemudian memberikan pertologan pertama dan bantuan darurat. Namun manajemen bencana harus dimulai dari kegiatan prabencana hingga pertolongan saat kondisi darurat," katanya. Sebagaimana diketahui, PMI kini memiliki jaringan yang sangat kuat di seluruh Indonesia. Antara lain ada markas-markas di 34 provinsi dan 490 Kabupaten/Kota, 236 unit donor darah yang telah menangani 2,5 juta pendonor, hingga ratusan ribu relawan yang siap siaga.