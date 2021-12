Jakarta - Pecinta daging Australia siap-siap ya, karena Chef Profesional Vindex Tengker menghadirkan menu spesial pada pagelaran Intimate Dinner Chef Take Over yang dilaksanakan Meat and Livestock Australia (MLA) di La Brasserie Restaurant at Le Méridien Jakarta.

Pada momen ini Chef yang pernah menjadi juri MasterChef Indonesia tersebut menyajikan lima hidangan dari daging sapi dan domba Australia yang berkualitas.

Selain kualitas yang dikenal baik, daging merah Australia sudah bersertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi di Indonesia. Tidak heran jika Chef Vindex selalu menggunakan daging merah Australia sebagai bahan dasar untuk memasak beragam macam olahan daging.

"Hari ini kita masih mengangkat Indonesian Food, jadi menu western yang kita menggunakan ingredient dari Indonesia. Ada lima menu yang disajikan. Kita bikin beef oxtail dengan brenebon, jadi inspirasi dari soup dari manado yang dikombinasi dengan oxtail Australia kemudian dabu-dabu dan perkedel jagung," katanya.

Menu-menu lainnya yang dihadirkan pada Intimate Dinner Chef Take Over kali ini antara lain, beef rendang yang disajikan dengan gulai singkong, sirloin yang menggunakan bumbu bali yang disajikan dengan lawar bumbu base genep. Selain itu Lamb leg bumbu rujak dan yang unik adalah rawon yang disajikan dengan cara yang berbeda dengan rawon pada umumnya.

"Yang terakhir kita ada short rib yang dimasak dengan rawon soup kita kasih salted egg crumble dan lima yang kita hidangkan ini akan menjadi menu rotation ya," tuturnya.

Dari segi kualitas, Chef Vindex mengatakan jika daging merah Australia memiliki tekstur dan rasa unik yang khas ketika disantap. Oleh karena itu daging Australia ini adalah pilihan yang tepat untuk sajian hidangan terbaik.

Sementara, Arief dari Le Méridien Jakarta mengatakan sangat antusias dengan kolaborasi antara chef Vindex dan chef Widi Arguno Executive Sous Chef Le Méridien Jakarta untuk menyajikan menu-menu khas nusantara dari daging merah Australia.

"Kalau dari sisi kolaborasi yang pasti ini tuh udah yang kedua kalinya, kita kerja sama dan kebetulan bersama chef Vindex sendiri kita sangat erat hubungannya. Dalam event ini kita bisa remind orang, nggak cuma sebatas buffet tapi bagaimana berkumpul dengan family jadi ingin menghasilkan sesuatu yang intimate," katanya.

Puteri yang menjadi salah satu tamu undangan dalam acara Intimate Dinner Chef Take Over mengaku sangat menggemari daging sapi Australia yang dibuat menjadi masakan nusantara yang lezat. Ia juga mengatakan jika semua hidangan yang disajikan oleh Chef Vindex sangat lezat dan menggugah selera.

"Dagingnya lembut, juicy terus bumbunya pas banget yang jelas kalau daging Australia itu kan halal jadi saya nggak ragu kalo makan daging Australia ini," kata Puteri.

Bagi Anda yang ingin mencicipi semua hidangan yang disajikan oleh Chef Profesional Vindex Tengker, silahkan berkunjung ke Le Méridien tepatnya di La Brasserie Restaurant Jakarta. Semua menu spesial ini hanya akan ada hingga akhir bulan ini saja lho. So, jangan sampai ketinggalan dan selamat mencoba ya! (CM)

