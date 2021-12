Jakarta- Sambil mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah selama pandemi Covid-19 ini, kamu mungkin bingung kegiatan seru apa yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa bosan di rumah? Nah kamu tak perlu bingung, sebab TikTok Indonesia punya kompetisi menarik dan seru sangat cocok untuk kamu menumbuhkan potensi dalam diri serta menebarkan informasi yang edukatif dan bermanfaat untuk orang lain.

Kamu #TauGaSih? TikTok, platform distribusi video singkat terdepan kembali luncurkan kompetisi #TauGaSih yang menjadi bagian dari program #SamaSamaBelajar untuk mengajak kreator bersama para pengguna TikTok lainnya ikut berbagi konten edukatif.

Kompetisi seru bertajuk #TauGaSih terbaru ini, selain mengajak kreator dan pengguna TikTok dapat saling berbagi informasi seputar konten edukatif secara umum yang terbagi menjadi 12 kategori di TikTok.

12 kategori tersebut antara lain sains dan eksperimen, pengetahuan umum, Do It Yourself (DIY), fotografi dan videografi, teknologi, software dan aplikasi, bisnis dan keuangan, kesehatan, pembelajaran sekolah, fun fact, motivasi, life-hacks, dan art. Dan, terdapat kategori baru yang dilombakan di kompetisi #TauGaSih, yaitu berita dan informasi bisa kamu ikuti loh!

Di TikTok, kompetisi #TauGaSih ini telah mendapatkan sambutan yang hangat lebih dari 6 Miliar views dari pengguna TikTok dan diikuti oleh berbagai kreator dari berbagai profesi.

Head of Operations, TikTok Indonesia Angga Anugrah Putra mengatakan Kompetisi #TauGaSih yang yang merupakan bagian dari program #SamaSamaBelajar ini menjadi perwujudan komitmen Tiktok dalam menghadirkan kesempatan yang sama untuk belajar dan saling memberikan inspirasi.

"Kami berharap kompetisi ini dapat menambah keragaman konten dan kreator edukasi di TikTok, juga menginspirasi pengguna TikTok untuk berbagi konten dan informasi yang kredibel dan bermanfaat bagi pengguna lainnya," ujarnya.

Simak beberapa konten edukatif dari para kreator yang telah mengikuti kompetisi #TauGaSih dan #BacaBerita yang dapat dijadikan inspirasi konten bagi kreator lainnya.

Cerita Fenomena Unik yang Terjadi 90 Tahun Sekali

Buat kalian yang ingin selalu terupdate tentang informasi dan berita terkini, kamu perlu melirik salah satu kreator TikTok, Cheryl. Kalian #TauGaSih? ada fenomena unik yang hanya terjadi sekali dalam periode puluhan tahun di bumi. Fenomena tersebut adalah planet Venus, Saturnus dan Jupiter yang sejajar di galaksi jauh disana pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Hal unik ini bisa kamu lihat secara langsung tanpa bantuan alat optik loh, kreator Cheryl Antionette yang menceritakan fun fact ini menambahkan fenomena ini bisa disasikan 25 menit setelah terbenamnya matahari.

Sumber: TikTok account @cheryantoinette

Tips Parenting ala Rensia

Buat kamu yang ingin tau tips-tips tentang pengasuhan atau atau parenting. Kamu bisa kepoin creator satu ini yaitu Rensia Sanvira, seorang creator yang kerap membagi tips parenting di akun TikTok miliknya.

Rensia berbagi informasi dan tips tentang 3 hal yang membuat anak tidak suka mengobrol bareng orang tuanya. Pertama adalah orang tua yang bicara terlalu panjang lebar, bicara panjang lebar ini membuat kebanyakan anak sulit untuk mengerti bahkan malas mendengarkan. Kedua, terlalu banyak peringatan yang diberikan kepada anak. Terakhir adalah membuat anak menurut dengan menggunakan rasa malu, seperti 'kamu tidak malu, sudah besar masih belum bisa membereskan kamar sendiri?'.

Sumber: TikTok account @rensia_sanvira

Tips and Trik Gadget ala Joerdy.s

Untuk kamu yang suka content-content video seputar gadget, kamu bisa kepoin @joedry.s yang memberi tahu konten-konten video tentang tips dan trik tentang gadget. Joerdy berbagi informasi tentang penggunaan handphone yang memiliki fitur NFC kalian bisa membuka lockscreen handphone dengan e-KTP.

Sumber: TikTok account @joedry.s

Wow menarik bukan? Berkaca dari tiga contoh creator tadi, yuk saatnya kamu menumbuhkan ide-ide kreatif dan menumbuhkan potensi dalam diri kamu dengan membuat video inspiratif dan menarik sederhana yang kamu kuasai. Selain berbagi informasi, kamu juga berkesempatan mendapatan hadiah ratusan juta rupiah lho!

Buat kamu yang tertarik ingin ikutan kompetisi #TauGaSih, caranya mudah banget! Ada dua kategori content yang bisa diikuti yaitu konten edukasi umum dan konten edukasi informasi dan berita.

Para kreator yang ingin ikutan, cukup unggah konten sebanyak mungkin (minimal 5 video ) secara konsisten, menggunakan fitur teks atau suara asli untuk menjelaskan, dan membubuhkan tagar #TauGaSih di dalam caption. Sementara untuk konten edukasi informasi dan berita hampir sama, kamu hanya tinggal menambahkan menggunakan hashtag #TauGaSih dan #BacaBerita dalam caption video. Adapun video random atau acak yang tidak sesuai dengan hashtag tidak akan dihitung dalam penilaian kompetisi.

Kompetisi #TauGaSih ini di mulai dari 06 Desember 2021 hingga 13 Desember 2021. Pemenang kompetisi ini bakal diumumkan pada 23 Desember mendatang dengan total hadiah senilai Rp 140 juta. Selain itu, pemenang kompetisi ini akan mendapatkan kesempatan untuk diliput oleh media nasional serta dukungan live streaming bersama tim TikTok Indonesia.

Nah tunggu apalagi, yuk untuk kamu para kreator dan pengguna TikTok lainnya ikuti kompetisi #TauGaSih dan menangi hadiah fantastisnya! Untuk informasi lebih lengkap kunjungi di sini.

