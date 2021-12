SEIRING dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia, maka beberapa kegiatan yang sebelumnya dilarang pun mulai kembali dibuka. Salah satunya adalah kegiatan di bidang fashion.

Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar fashion di Indonesia. Apalagi, menjelang 2022 akan hadir berbagai koleksi busana dari lini fashion ternama, tentunya hal ini akan menambah semangat para desainer Indonesia untuk mengeluarkan karya.

Fashion Stylist Profesional Bimo Permadi memprediksi bahwa di 2022 akan semakin banyak pencinta fashion yang 'keluar dari kandang'. Ia meyakini, itu terjadi karena mereka sudah terlalu lama di rumah dan hanya mengenakan baju itu-itu saja.

'Keluar dari kandang' di sini artinya para pencinta fashion akan lebih berani mengenakan sesuatu yang mungkin di awal pandemi Covid-19 terkesan 'too much', seperti outfit blink-blink bahkan 'something about unicorn' pun akan dikenakan.

"Aku melihatnya, untuk 2022 akan semakin banyak pencinta fashion yang berani mengenakan sesuatu yang bold dan fibrant, bahkan bling-bling seperti Prada Swarovski akan banyak dipakai," kata Bimo saat ditemui MNC Portal di Irresistible Bazaar di PIK Avenue, Rabu malam (9/12/2021).

Hal menarik lainnya yang disampaikan Bimo adalah pencinta fashion akan menjadikan mall sebagai runway mereka. Jadi, jangan heran kalau nanti di 2022 semakin banyak pengunjung mall yang outfit look-nya sangat total.

"Mall akan jadi runway bagi mereka. Pencinta fashion akan hadir di acara kecil di mall dengan totalitas, ya, pakai something yang blink-blink misalnya," terangnya.

"Itu semua terjadi karena dua tahun sudah terlalu lama untuk pencinta fashion pakai baju biasa-biasa saja. Orang sudah capek pakai baju itu lagi itu lagi," tambah Bimo. Tak hanya dari sisi busana, aksesori yang dipakai pun akan ikut 'cetar' di 2022, karena total look yang ingin diperlihatkan benar-benar sesuatu yang 'wah'. "Mall akan jadi runway itu benar-benar total look, dari pakaian yang dipakai sampai aksesori sebagai pelengkapnya dan aku melihatnya semua ke arah barang mewah dan blink-blink," ujar Bimo.