BODY positivity menjadi concern banyak perempuan di Indonesia. Tak terkecuali dari para desainer yang mengangkat tema itu ke dalam karyanya.

Dia Demona bersama Gita Prisilfia dan Sarah Dwita, membuat koleksi busana Elysian yang melambangkan diversity. Setiap koleksi busana terlihat cantik dan kalem yang tentu menambah rasa percaya diri penggunanya.

"Dari desainnya mudah di mix and match dan masing-masing busana juga mengusung body positivity gap dari yang slim sampai curvy juga bisa percaya diri. Penggunanya akan merasa cantik dengan kreasinya masing-masing dan menonjolkan jati diri mereka," ujar Head of Product Development and Brand Strategy Gita Prisilfia saat Press Conference Aleza 5TH Anniversary yang mengusung tema "The Journey of Beauty”.

Ditambahkan Gita, motif busana ini pun melambangkan diversity. Setiap satu pakaian dipertegas dengan pattern-pattern siluette dan desainnya sangat eye catching.

Warna-warna busana yang ditawarkan pun kekinian dan menjadi tren di 2021. Seperti putih dengan perpaduan motif warna pastel biru, oranye, hijau, hingga kuning yang cantik.

Tentu bukan tanpa alasan Aleza mengangkat tema menarik ini. Dikatakan sang Managing Director Dia Demona, wanita ini makhluk unik dan mereka pun peduli dengan keberagaman wanita soal kecantikan. "Jadi standar kecantikan wanita ini dibentuk sedemekian rupa. Semua orang cantik dengan caranya masing-masing, maka kita pengin wanita percaya diri," terangnya. Sementara itu, Head of Creative Sarah Dwita mengatakan, dua tahun pandemi membuat para desainer sangat jarang menggelar fashion show. Maka akhir 2021 ini, sebagai langkah baru, mereka berani mengadakan fashion show dengan konsep hybrid. Pemilihan ruangannya pun di tempat terbuka sehingga membuat fashionista merasa aman menyaksikan fashion show, juga tak melupakan protokol kesehatan. "Konsep fashion show sebenarnya lebih ke hybrid, ada live streaming dan offline, teman-teman di rumah atau yang bisa langsung kesini bisa menikmati," tutup Sarah.