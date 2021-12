PRILLY Latuconsina baru saja meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi dengan predikat yang mengagumkan. Aktris cantik yang diketahui menempuh pendidikan di Kampus LSPR Communication and Business Institute tersebut, mendapatkan gelar Best of The Best Graduation di program S1 e-learning LSPR.

Prilly Latuconsina membagikan momen bahagianya ke akun Instagram pribadinya, @prillylatuconsina92. Prilly tampak cantik dalam balutan kebaya dan rok batik.

Kebaya tersebut dilengkapi dengan brukat modern yang membuat Prilly tampak anggun. Selain itu, kebaya warna dusty pink itu bermodel potongan off shoulder yang membuatnya terlihat menawan.

Kebaya slim fit tersebut juga dipenuhi payet maupun manik-manik bewarna merah, silver dan coklat. Prilly memadukan kebaya dusty pink nya dengan rok batik merah belah pinggir. Rok tersebut dilengkapi corak motif bewarna pink yang begitu serasi dengan kebaya Prilly.

Selain itu, Riasan wajah Prilly dibuat tidak begitu mencolok, lebih cenderung soft glam makeup. Hal ini membuatnya nampak cantik, namun tak berlebihan.

Pesona kecantikan pemeran film Danur ini pun langsung mencuri hati para penggemarnya. Netizen memuji penampilan Prilly yang dinilai tak pernah gagal dalam mengenakan kebaya.

"Prilly gak pernah gagal pakai kebaya, selalu anggun. Masya Allah" ujar seorang netizen disertai emoji hati.

"Cakep banget, anggun sekali" kata netizen lainnya

"Cantik banget, inspirasiku" tulis seorang netizen pada kolom komentar.

Sebelumnya, pemilik nama asli Prilly Mahatei Latuconsina ini mengunggah foto-foto momen wisudanya lengkap dengan toga dan slempang yang bertuliskan 'Best Graduate'. Dengan senyum bangga, Prilly mengangkat sebuah piala dan juga piaham penghargaan atas prestasinya. "Prilly Mahate Latuconsina S.Ikom, Best of Graditae of LPSR Communication & Business Institute class of 2021. Aku sangat bersyukur" tulisnya dalam caption foto.