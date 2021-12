7 FAKTA cewek golongan darah B kita akan bahas di artikel ini. Ya, ada kepercayaan di masyarakat bahwa karakter seseorang itu ditentukan oleh golongan darah. Jadi, antara pemilik golongan darah A misalnya, itu tidak akan mirip dengan golongan darah B.

Namun, hal ini masih belum dibuktikan secara ilmiah. Di sisi lain, menggali informasi yang ada di balik kepercayaan karakter didasari golongan darah cukup mengasyikan untuk diketahui, bukan?

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 7 fakta di balik cewek golongan darah B dari laman Times of India yang katanya ngeselin. Apakah benar?

1. Cepat dan kreatif mengambil keputusan

Perempuan dengan golongan darah B dipercaya pengambil keputusan yang cepat dan kreatif. Namun, mereka tidak begitu suka diberi masukan.

2. Berjiwa saing tinggi

Percaya atau tidak, cewek golongan darah B itu jiwa saingnya tinggi banget. Ini karena mereka ingin menjadi orang yang 'paling paling' dalam segala hal yang mereka lakukan. Pantang menyerah pastinya.

3. Tidak multitasking

Meski berjiwa saing tinggi, cewek golongan darah B itu tidak multitasking. Ini efek dari kebiasaan mereka yang selalu memfokuskan diri pada satu minat sampai akhirnya benar-benar jago, sampai lupa untuk belajar hal lainnya.

4. Teman yang baik

Jika Anda ingin mencari teman yang setia, maka cewek golongan darah B bisa diandalkan. Mereka tak hanya setia, tapi punya rasa empati yang tinggi terhadap temannya, bahkan nasihatnya sangatlah bijaksana.

5. Egois





Sifat negatif yang perlu dikelola oleh cewek golongan darah B adalah egois. Sifat buruk ini kadang membuat mereka terperangkap dalam masalah yang sama berulang kali.

6. Suka menyendiri

Entah karena alasan apa, tapi cewek golongan darah B itu suka menyendiri. Tapi, salah satu alasan paling sering adalah karena cewek golongan darah B tidak mau ikut terlalu dalam urusan yang menurutnya tidak penting sehingga dianggap orang-orang kurang kooperatif terhadap orang lain.

7. Tak terduga

Karena mudah mengambil keputusan dan kadang keputusan yang diambil sangat 'out of the box', ini membuat cewek golongan darah B tak terduga. Satu sisi ada baiknya, namun kalau menyangkut hal penting sifat tak terduga ini perlu dikendalikan.