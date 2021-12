Jakarta- Kabar baik buat kamu yang weekend ini belum punya rencana. Pasalnya, Shopee Indonesia hadir kembali untuk kasih kejutan bagi kamu pelanggan setianya. tepatnya pada Minggu, 12 Desember 2021 besok, Shopee akan menghadirkan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show yang dimeriahkan oleh artis papan atas dan promo besar!

Shopee 12.12 Birthday Sale sendiri diadakan bersamaan dengan perayaan ulang tahun Shopee, yang jatuh pada 12 Desember. Oleh karena itu, di hari ulang tahunnya tersebut, Shopee akan membagikan keceriaan dan kebahagiaan bagi para penggunanya di rumah dalam wujud Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show!

Lantas, keseruan apa dan siapa saja artis papan atas yang akan hadir di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show kali ini?

Buat kamu MOA bersiap nih, group asal Korea Selatan, TOMORROW X TOGETHER, yang akan menjadi main performer dalam Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show. Siapa yang tidak kenal dengan grup besutan BigHit Music ini? TOMORROW X TOGETHER beranggotakan lima orang, yaitu Soobin, Hueningkai, Beomgyu, Yeonjun, dan Taehyun. Sejak melangsungkan debutnya pada 4 Maret 2019 dengan EP The Dream Chapter: Star, boy group ini langsung naik daun di Korea Selatan, bahkan dunia!

Album debut mereka tersebut berhasil menyabet posisi pertama di Gaon Album Chart dan Billboard World Albums Chart. Bahkan, album tersebut sukses duduk di posisi ke-140 dalam US Billboard 200. Angka tersebut menjadikan EP The Dream Chapter: Star sebagai album debut dengan peringkat tertinggi dibandingkan dengan grup K-Pop pria apa pun!

Nggak hanya itu saja, masih banyak prestasi TOMORROW X TOGETHER lainnya. Misalnya, mereka menyabet penghargaan “Rookie of the Year” pada 34th Golden Disc Awards dan “Best New Male Artist” pada Mnet Asian Music Awards 2019. Jadi, tak ada alasan untuk melewatkan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show karena akan ada penampilan spesial dari TOMORROW X TOGETHER yang amat memukau!

Kemeriahan tidak hanya datang dari bintang luar negeri saja. Pada acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show belum lengkap tanpa kehadiran pemain Ikatan Cinta. Setelah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, kali ini, pasangan sinetron fenomenal Al (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo) akan kembali hadir bersama sepanggung secara LIVE untuk menghibur Sobat Shopee di rumah!

Kira-kira, apa yang akan mereka berdua lakukan di panggung Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show? Tentu saja penonton akan dibuat meleleh dengan kegemasan dan aksi Al dan Andin saat tampil bersama sepanggung di acara ini secara LIVE. Selain beradu akting di atas panggung Shopee, mereka berdua juga akan memandu berbagai segmen spesial Shopee.

Oleh karena itu, jangan lewatkan momen-momen menggemaskan antara Al dan Andin, ya. Nantikan kebersamaan dan kehangatan mereka berdua tampil bersama secara LIVE di atas panggung Shopee! Penampilan unyu-unyu mereka bersama sepanggung dijamin akan bikin hati kamu ikutan meleleh!

Bagi kamu para pencinta dangdut, siap-siap karena tiga pedangdut kondang tanah air juga akan memeriahkan panggung Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show! Mereka adalah ‘Oppa’ Nassar, Nella Kharisma, dan Via Vallen!

Sebelumnya, ‘Oppa’ Nassar sempat memberikan penampilan terbaiknya di Shopee 10.10 Brands Festival TV Show dan Shopee 11.11 Big Sale TV Show. Lantunan dangdutnya berhasil memukau para penonton yang ada di rumah! Apalagi, penampilannya selalu disertai dengan gayanya yang jenaka dan menghibur penonton. Oleh karena itu, ‘Oppa’ Nassar akan kembali menggoyang panggung Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show!

Penampilan duo dangdut tersohor Nella Kharisma dan Via Vallen juga tidak boleh kamu lewatkan, sebab mereka juga akan membuat para penonton bergoyang dari rumah. Mereka akan menyanyikan lagu dangdut spesial bagi kamu, pengguna setia Shopee yang ada di rumah! Jadi, hafalkan lagu-lagu mereka untuk ikut berdangdut bersama, ya!

Kabar gembira Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show belum berhenti sampai situ. Sejak awal periode Shopee 12.12 Birthday Sale, Shopee juga membuka voting Shopee Super Awards 2021 sebagai acara tahunannya. Shopee Super Awards 2021 ini akan diberikan kepada brand, UMKM, dan artis dengan pencapaian yang luar biasa!

Ada beberapa kategori penghargaan yang akan diberikan, antara lain Super Favorite Local Brand, Super Favorite Brand, Super Inspiring UMKM Seller, Super Growing Merchant, dan Super Influencer. Nah, semua pemenang kategori-kategori tersebut akan diumumkan pada Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show. Kira-kira, apakah brand dan influencer favoritmu akan mendapatkan penghargaan tersebut? Cari tahu jawabannya di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show!

Sebagai perayaan ulang tahun Shopee, tentu Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show akan membagikan banyak sekali hadiah untuk para penonton. Misalnya, kamu bisa ikutan lima kali Goyang Shopee untuk berkesempatan mendapatkan hadiah Sony Smart TV, Samsung S21+, Yamaha Nmax, Honda BRV, dan Honda CRV. Ada juga dua kali game Shopee Tangkap dengan hadiah Emas 10 Gram dan New Honda Brio RS.

Tentu kamu juga sudah familier dengan game Shopee Tanam. Sepanjang periode campaign Shopee 12.12 Birthday Sale, Shopee membagikan hadiah berupa saldo ShopeePay senilai 12 miliar bagi pemain game khas Shopee tersebut. Saldo ShopeePay tersebut bisa kamu gunakan untuk membeli produk-produk favoritmu di Shopee. Kemudian, pada Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, kamu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tambahan dari Shopee Tanam yang tak kalah fantastis, yaitu Samsung Z Flip 3 dan Honda City Hatchback!

Siap-siap ikutan segmen ShopeeFood juga, ya. Bagi kamu yang belum pernah menggunakan ShopeeFood, kamu bisa mendapatkan voucher makan gratis untuk pesanan pertamamu, lho. Adapun bagi pengguna ShopeeFood, kamu bisa membeli voucher diskon senilai Rp1 juta hanya dengan membayar Rp1! Jika membeli paket Voucher Spesial 12.12 tersebut, kamu pun berkesempatan untuk mendapatkan Grand Prize Mitsubishi XPander!

Nah, bagi pengguna baru Shopee, ada hadiah menarik juga yang sudah menantimu. Hanya dengan download aplikasi Shopee dan mengaktifkan akun Shopee selama Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show berlangsung, kamu berkesempatan untuk mendapatkan mobil Toyota Vios!

Belum berhenti sampai situ, kamu yang suka bermain gim juga bisa download aplikasi Free Fire dan mainkan game-nya. Spesial selama acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, kamu bisa menggunakan kode voucher khusus untuk klaim 5 karakter gratis sekaligus! Menarik sekali, bukan?

Bagi kamu yang belum memiliki rekening SeaBank, acara ini juga menjadi kesempatan menarik untukmu. Perlu diketahui, SeaBank adalah bank digital yang merupakan bagian dari Sea Group, induk perusahaan Shopee. Bank ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Menariknya, SeaBank memiliki bunga tinggi, yakni 7% yang cair setiap hari, tidak ada biaya admin, dan gratis biaya transfer

Nah, khusus selama Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show berlangsung, kamu bisa download aplikasi SeaBank dan buka rekening SeaBank. Lalu, kamu akan mendapatkan bonus saldo Rp50 ribu dengan menabung minimal Rp150 ribu. Ingat, promo spesial ini hanya berlaku selama TV Show berlangsung di tanggal 12 Desember malam nanti. Tentu saja promo yang satu ini sangat sayang untuk dilewatkan!

Kamu juga bisa menikmati beragam promo spektakuler lainnya di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show. Ada dua kali Flash Sale Serba Seribu di mana kamu bisa membeli beragam produk unggulan dengan harga mulai dari Rp1.000 saja. Selain itu, ada juga promo Murah Lebay yang akan dipandu penyanyi dangdut kecintaan masyarakat Indonesia, yakni ‘Oppa’ Nassar!

Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show juga menghadirkan promo Birthday Sale dari 16 brand ternama, antara lain Garnier, Erigo, L’Oreal, Realfood, Madame Gie, Philips, Scarlett, dan deretan brand lainnya. Jadi, kamu bisa membeli produk-produk dari semua brand tersebut dengan promo besar-besaran!

Bagaimana? Guest star, acara, dan promo puncak Shopee 12.12 Birthday Sale amat menggiurkan, bukan? Jadi, jangan lewatkan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, ya! Acara ini bisa kamu tonton pada 12 Desember 2021 pukul 19.00 WIB di Shopee Live, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNC TV, RTV, dan YouTube Shopee Indonesia. Segera download aplikasi Shopee dan nikmati kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show dari rumah!

(Wid)