Jakarta- Kemeriahan pada acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show tentu jangan kamu lewatkan. Pasalnya, pada acara kali ini Shopee Indonesia spesial mengundang TOMORROW X TOGETHER yang merupakan Group pria asal Korea Selatan yang beranggotakan, Soobin, Hueningkai, Beomgyu, Yeonjun, dan Taehyun akan menjadi bintang tamu utama acara ini.

Buat para pecinta musik Korea, tentu tidak asing lagi dengan nama mereka. Sebab Group yang beranggotakan lima orang ini kali pertama debut pada 4 Maret 2019 dengan EP berjudul The Dream Chapter: Star. Dinantikan para penggemar, album debut mereka melejit dan menduduki posisi nomor satu di Gaon Album Chart dan Billboard Worlds Album Chart.

Selain itu, EP The Dream Chapter: Star masuk ke US Billboard 200 dan berhasil menduduki posisi ke-140. Angka tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai oleh boy group dari Korea Selatan. Di sisi lain, lagu Crown di album debut ini turut menduduki posisi puncak pada World Digital Songs.

Lebih dari dua tahun debut, sudah banyak penghargaan yang didapatkan group yang diketuai oleh Soobin ini. Mereka berhasil menjadi “Rookie of The Year (Music)” dari Asia Artist Awards dan Melon Music Awards pada 2019, “Male Rookie Idol of the Year” dan “Rising Star Male Idol” dari Brand of the Year Awards pada 2019 dan 2021, dan masih banyak prestasi lainnya.

Kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show juga akan diramaikan oleh para artis papan atas Indonesia. Salah satunya adalah penampilan spesial dari Al (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo) Ikatan Cinta yang hadir sepanggung secara LIVE. Penampilan unyu-unyu mereka bersama sepanggung secara LIVE dijamin akan bikin hati kamu ikutan meleleh!

Ada juga pedangdut tersohor tanah air yang akan hadir di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, yaitu ‘Oppa’ Nassar, Via Vallen, dan Nella Kharisma. Kira-kira, penampilan seperti apa yang akan mereka suguhkan untuk penonton, ya? Pastikan kamu menonton Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show untuk tahu jawabannya!

Kalo kamu yang penasaran dengan penampilan mereka, kamu bisa saksikan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show yang akan diselenggarakan pada 12 Desember 2021 pukul 19.00 WIB. Kamu bisa menyaksikannya melalui platform Shopee Live dan YouTube Shopee Indonesia, serta siaran TV nasional Indonesia, yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNCTV, dan RTV.

Tak hanya bisa melihat penampilan terbaik dari para guest star saja lho, kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah di setiap segmen spesial acara puncak Shopee 12.12 Birthday Sale ini, lho!

Misalnya saja pada Goyang Shopee, ada lima hadiah yang disiapkan, yakni Sony Smart TV, Samsung S21+, Yamaha Nmax, Honda BRV, dan Honda CRV. Pada segmen Shopee Tangkap, ada hadiah berupa emas 10 gram dan New Honda Brio RS.

Sepanjang periode Shopee 12.12 Birthday Sale, ada pula hadiah saldo ShopeePay senilai total 12 miliar dari game Shopee Tanam. Nah, pada segmen Shopee Tanam Kilat di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show mendatang, kamu juga bisa mendapatkan hadiah tambahan berupa Samsung Z Flip 3 dan Honda City Hatchback. Pas banget buat kamu yang sedang mencari mobil baru atau ingin mengganti motor dan smartphone yang lebih keren!

Siap-siap ikutan segmen ShopeeFood juga, ya. Bagi kamu yang belum pernah menggunakan ShopeeFood, kamu bisa mendapatkan voucher makan gratis untuk pesanan pertamamu. Adapun bagi pengguna setia ShopeeFood, kamu bisa membeli voucher diskon senilai Rp1 juta hanya dengan membayar Rp1! Jika membeli paket Voucher Spesial 12.12 tersebut, kamu pun berkesempatan untuk mendapatkan Grand Prize Mitsubishi XPander!

Nah, bagi pengguna baru Shopee, ada hadiah menarik juga yang sudah menantimu. Hanya dengan download aplikasi Shopee dan mengaktifkan akun Shopee selama Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show berlangsung, kamu berkesempatan untuk mendapatkan mobil Toyota Vios!

Selain itu, masih banyak hadiah lainnya yang bisa kamu dapatkan. Misalnya, dengan download aplikasi Free Fire dan memainkan game-nya selama acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, kamu bisa menggunakan kode voucher khusus untuk klaim lima karakter gratis.

Bagi kamu yang belum memiliki rekening SeaBank, acara ini juga menjadi kesempatan menarik untukmu. Perlu diketahui, SeaBank adalah bank digital yang merupakan bagian dari Sea Group, induk perusahaan Shopee. Bank ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Menariknya, SeaBank memiliki bunga tinggi, yakni 7 persen yang cair setiap hari, tidak ada biaya admin, dan gratis biaya transfer.

Kamu bisa download aplikasi SeaBank dan buka rekening SeaBank selama Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show berlangsung. Lalu, kamu akan mendapatkan bonus saldo Rp50 ribu dengan menabung minimal Rp150 ribu. Ingat, promo spesial ini hanya berlaku selama TV Show berlangsung di tanggal 12 Desember malam nanti. Tentu saja promo yang satu ini sangat sayang untuk dilewatkan!

Buat kamu yang ingin belanja pakaian, produk kecantikan, elektronik, hingga pulsa, akan ada penawaran spesial dari 16 brand ternama dan promo-promo spesial lainnya. Pas banget buat kamu yang ingin belanja, tetapi tetap hemat! Bikin pengingat di ponsel kamu sekarang juga. Jangan lewatkan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show karena akan ada banyak penampilan seru dan hadiah yang disiapkan untukmu!

