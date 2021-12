SYAHRINI dikenal sebagai salah satu selebriti dengan gaya hidup glamor. Istri Reino Barack sering terlihat memakai barang-barang branded yang harganya mencapai ratusan juta, bahkan miliran rupiah!

Potret terbaru Syahrini menenteng tas koleksinya kembali menjadi sorotan netizen. Syahrini membagikan foto penampilannya ke akun Instagram pribadinya, @princessyahrini.

Dalam potret tersebut, Incess Syahrini berpose manja mengenakan sweater coklat dan celana panjang putih. Dia memakai kacamata hitam serta topi biru dongker sebagai aksesori yang mempermanis penampilannya.

Tampak, dia pun menenteng tas coklat bernuansa etnik yang dipenuhi material olahan eceng gondok dengan aksen warna-warni yang cantik. Tas itu terlihat begitu cocok melengkapi outfitnya.

Bisa tebak berapa harga tas Syahrini tersebut? Diintip dari akun instagram @fashionsyahrini2, Jumat (10/12/2021), rupanya, tas tersebut merupakan koleksi Carried Capelli Straworld Inc - Capelli Straw Bag.

Tak disangka, harganya cukup terjangkau! Hanya dengan Rp403.200, Incess Syahrini bisa terlihat begitu memukau saat berlibur di pantai. Meski dibanderol dengan harga murah, tas itu terlihat sangat mahal karena aura seorang Syahrini yang berkelas. Incess Syahrini memang selalu tampil cetar membahana!

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang tak menyangka bahwa tas itu dibanderol dengan harga yang murah. Tak sedikit juga yang memuji penampilan Incess Syahrini.

"So cute ...terlihat wow elegan n mewah jika dipakai inces ..Masya Allah the power of Syahrini," tulis netizen.

"Apapun yg dipakai Incess jadi keliatan Mahal ya, harganya merakyat tp keliatan wow kalo Incess yg pakai," balas netizen lain.

"Wah tadi kiraen 4 juta," sahut netizen lain.

"Kirain 40jt," kata netizen lainnya.

