BEBERAPA artis cantik sukses menyelesaikan studi SI dan S2 mereka. Sebut saja ada Prilly Latuconsina, Mikha Tambayong hingga Maudy Ayunda.

Maudy Ayunda, Mikha Tambayong dan Prilly Latuconsina membuktikan, bila pendidikan tetap penting meski telah mendapat popularitas dan pundi-pundi rupiah. Terlepas dari prestasi, momen wisuda ketiganya juga tak lepas dari perhatian.

Karena ketiganya tampil cantik dalam balutan kebaya. Seperti apa potretnya?

Mikha Tambayong





Mikha Tambayong menyelesaikan studi Magisternya (S2) di Harvard University. Momen wisuda Mikha Tambayong digelar secara virtual mengingat saat ini masih era pandemi Covid-19.

Mikha Tambayong terlihat begitu cantik dalam balutan kebaya berwarna nude yang terlihat cocok di kulitnya. Bukan dengan rok batik kain, dia lebih memilih memadukan kebaya tersebut dengan celana model wide leg berwarna senada. Kebaya body fit itu membuat lekuk tubuhnya terlihat sempurna.

Sementara wajahnya dirias cantik dengan make up look yang natural. Penampilannya semakin lengkap dengan belt putih dan sandal square toe yang cantik di kakinya. Berpose memakai topi toga, Mikha Tambayong terlihat begitu memesona.

Prilly Latuconsina





Prilly Latuconsina meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi dengan predikat yang mengagumkan. Aktris cantik yang diketahui menempuh pendidikan di Kampus LSPR Communication and Business Institute tersebut, mendapatkan gelar Best of The Best Graduation di program S1 e-learning LSPR.

Prilly Latuconsina membagikan momen bahagianya ke akun Instagram pribadinya, @prillylatuconsina92. Prilly tampak cantik dalam balutan kebaya dan rok batik.

Kebaya tersebut dilengkapi dengan brukat modern yang membuat Prilly tampak anggun. Selain itu, kebaya warna dusty pink itu bermodel potongan off shoulder yang membuatnya terlihat menawan.

Kebaya slim fit tersebut juga dipenuhi payet maupun manik-manik bewarna merah, silver dan coklat. Prilly memadukan kebaya dusty pink nya dengan rok batik merah belah pinggir. Rok tersebut dilengkapi corak motif bewarna pink yang begitu serasi dengan kebaya Prilly.

Selain itu, Riasan wajah Prilly dibuat tidak begitu mencolok, lebih cenderung soft glam makeup. Hal ini membuatnya nampak cantik, namun tak berlebihan.

Maudy Ayunda

Maudy Ayunda menyelesaikan program studi jenjang S2 nya di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Seperti halnya tradisi outfit wisuda di Indonesia, meski di Amerika Maudy tetap menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan Indonesia. Terlihat Maudy begitu cantik dan anggun dalam balutan busana kebaya model kutu baru warna merah bold dipadukan bersama rok kain motif Batik warna coklat gelap, ditambah aksen obi warna ungu eggplant. Penampilan Maudy terlihat semakin elegan dengan tatanan rambut gaya up-do, rambut hitam panjangnya ditata dengan style cepol modern dan pulasan makeup flawless di paras cantiknya.