SOSOK Mariah Carey menyita perhatian lewat penampilan cantiknya di acara 'The Late Late Show With James Cordon'. Hal ini merupakan penampilan perdana Mariah Carey di hadapan publik dalam 2 tahun terakhir.

Mariah Carey menjadi tamu istimewa pada acara 8 Desember kemarin. Karena acara yang dipandu James Cordon tersebut memasuki episode ke-1000.

Tak heran Diva berusia 52 tahun ini mempersiapkan busananya dengan matang untuk acara ini. Mariah Carey mengenakan gaun strapless emas berkilau yang membentuk lekukan tubuhnya. Sementara itu, bagian bawah gaun itu terlihat licin dan tipis, menjuntai sempurna.

Kabarnya, pelantun 'All I Want for Christmas Is You' itu memang menyukai gaun payet yang memunculkan efek sinar. Jadi wajar saja, untuk penampilan pertama selama hampir dua tahun terakhir, Mariah memilih gaun tersebut.

Mariah melengkapi penampilannya yang glamor dengan sepasang sepatu pump platform emas bertatahkan kristal, gelang berlapis berlian, dan anting-anting lingkaran berlian besar.

Walaupun kehadirannya di The Late Late Show With James Cordon adalah penampilan live pertama Mariah Carey dalam beberapa waktu, ia masih cukup aktif di media sosial.

Tepat setelah Halloween, Mariah memposting video dirinya mengenakan gaun merah payet sambil menghancurkan labu untuk bersiap-siap menyambut hari Natal.

Dalam video tersebut, Mariah mengenakan gaun payet lengan panjang ketat dengan belahan di bagian belakang yang memperlihatkan sepatu hak berkilauan berwarna merah.

