BUKU Harry Potter memiliki tujuh seri dengan seri pertama berjudul 'Harry Potter and The Philosopher's Stone'. Belum lama ini, edisi pertama dari buku tersebut diketahui terjual dengan harga yang sangat fantastis!

Melansir dari Reuters, edisi pertama buku Harry Potter kabarnya laku seharga lebih dari 6 miliar rupiah di Amerika Serikat kamis lalu. Menurut para pelelang, harga tersebut menciptakan rekor dunia untuk sebuah karya fiksi abad ke-2.

 

Pada tahun 1997 lalu, 'Harry Potter and Philosopher's Stone" edisi Inggris hadir dengan ilustrasi bewarna pada sampulnya. Heritage Auctions menganggap sampul tersebut 'ajaib, luar biasa cerah, dan sangat nyaris murni'.

Buku ini memiliki judul yang sedikit diubah ketika diterbitkan di Amerika Serikat. Jika di Inggris bernama 'Harry Potter and Philosopher's Stone', di Amerika buku tersebut lebih dikenal dengan "Harry Potter and The Sorcerer's Stone."

Sebelumnya harga lelang untuk Harry Potter edisi pertama berkisar dari 1,5 miliar rupiah hingga 1,9 miliar rupiah.

"Tidak hanya sekedar buku Harry Potter termahal yang pernah dijual, ini juga merupakan karya fiksi komersial abad ke-20 yang paling mahal yang pernah dijual," kata Wakil Presiden Eksekutif Heritage Auctions Joe Maddalena dalam sebuah pernyataan, dikutip dari reuters, Sabtu (11/12/21).

Buku Harry Potter edisi pertama tersebut kabarnya dijual oleh seorang kolektor asal Amerika dan nama si pembeli tidak dirilis.

Sementara itu, selain buku 'Harry Potter and Philosopher's Stone', J.K. Rowling juga telah menulis 6 seri Harry Potter lainnya yakni, Harry Potter and The Chamber of Secret, Harry Potter and The Prisoner of Azkaban, Harry Potter and Goblet of Fire, Harry Potter and Half-Blood Prince, dan Harry Potter and The Deathly Hallows.

Menurut Penerbit AS Scholastic, buku-buku tersebut telah terjual sekitar 500 juta kopi di seluruh dunia dalam 80 bahasa.

(DRM)