TREN warna memang berganti setiap tahunnya, warna-warna ini pun menggambarkan semangat yang diusung menghadapi kondisi yang terjadi di dunia. Salah satu yang kerap mengeluarkan tren warna adalah Pantone Color.

Setiap akhir tahun, perusahaan cat ternama melalui Pantone Color Institute-nya mengumumkan sebuah warna yang merupakan prediksi untuk tahun yang akan mendatang, berdasarkan trends yang terjadi di bidang fashion, arsitektur, seni, dan bidang kreatif lainnya.

Untuk akhir tahun 2021 ini, Pantone melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, yaitu membuat warna baru untuk Color of the Year-nya.

Warna yang dipilih oleh Pantone sebagai Color of the Year 2022 adalah Very Peri, warna biru periwinkle yang dinamis dengan undertone merah violet, yang menghasilkan warna yang enerjik, gembira, dan hangat.

Menurut Pantone, warna ini adalah simbol zaman kita saat ini dan transisi yang sedang kita lalui. Very Peri menampilkan kepercayaan diri yang riang dan keingintahuan yang berani, yang bertujuan untuk menginspirasi semangat kreatif kita dan merangkul lanskap segala kemungkinan yang berubah ini.

Secara keseluruhan, warna Pantone tahun 2022 menampilkan perpaduan kehidupan modern dan bagaimana tren warna di dunia digital diwujudkan di dunia fisik dan sebaliknya.

