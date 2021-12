JAKARTA - Penampilan memukau dari boyband asal korea, TOMORROW X TOGETHER sukses meramaikan pagelaran acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show. Sebagai e-commerce yang dekat dengan masyarakat Indonesia, Shopee terus memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan ditambah dengan penampilan spesial dari bintang tamu yang spektakuler.

Pagelaran TV Show ini diadakan oleh Shopee bertepatan dengan puncak dari rangkaian festival belanja akhir tahun 2021 yakni Shopee 12.12 Birthday Sale. Kali ini, di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show terdapat penampilan spesial dari Soobin, Hueningkai, Beomgyu, Yeonjun, dan Taehyun yang tergabung dalam TOMORROW X TOGETHER.

Pastinya, penampilan TOMORROW X TOGETHER semalam (12/12) berhasil menghibur dan menjadi obat kerinduan bagi para penggemar setianya di Indonesia atau yang akrab disebut dengan MOA. Tak hanya diwarnai dengan berbagai penampilan spesial dari para bintang tamu, acara 12.12 Birthday Sale TV Show terdapat segmen spesial di mana Shopee mengumumkan pemenang Shopee Super Awards 2021 dari beberapa kategori.

Tidak hanya disuguhkan dengan aksi panggung yang sangat impresif, sobat Shopee dan para MOA juga diajak untuk mengenal lebih dekat dengan nama-nama Indonesia dari setiap member TOMORROW X TOGETHER. Berikut Shopee rangkum kemeriahan yang dibawakan oleh TOMORROW X TOGETHER di panggung Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show:

1. 4 Lagu Khusus yang TOMORROW X TOGETHER bawakan untuk Sobat Shopee dan MOA

Para MOA pastinya sudah hafal dengan keempat lagu yang dipersembahkan oleh para member TOMORROW X TOGETHER ini. Apa saja sih keempat lagu itu? Ada LOSER = LOVER, Anti-Romantic, 0x1=LOVESONG (I Know I Love You), dan Crown. Wah yakin banget nih pasti semua MOA dan Sobat Shopee sing along semalam, kan?

2. Kekompakan TOMORROW X TOGETHER dalam bermain game interakif khas Shopee

Para member TOMORROW X TOGETHER juga turut berbagi keseruan pada sesi games interaktif khas Shopee. Di mana, kelima personil ini ditantang untuk melakukan battle dance games Goyang Shopee. Gemes banget, kan?

3. Kejutan Spesial dari TOMORROW X TOGETHER untuk Shopee!

Sebagai kejutan spesial, para personil TOMORROW X TOGETHER juga mempersembahkan lagu Selamat Ulang Tahun untuk merayakan pertambahan usia Shopee yang ke-6 di tahun ini. Wah, Happy Birthday Shopee!

