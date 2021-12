JAKARTA- Untuk menutup rangkaian festival belanja akhir tahun 2021, Shopee kembali mempersembahkan pertunjukan spektakuler bertajuk Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show.

Acara ini sekaligus sebagai puncak perayaan kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale yang ditayangkan secara langsung melalui SHOPEE LIVE, RCTI, SCTV, INDOSIAR, ANTV, MNCTV dan RTV. Sebagai bintang tamu utama pada gelaran acara kali ini, Shopee mengundang TOMORROW X TOGETHER, boyband Korea ternama yang beranggotakan Soobin, Hueningkai, Beomgyu, Yeonjun, dan Taehyun.

Sebagai persembahan spesial bagi para penggemarnya di Indonesia, kelima personil TOMORROW X TOGETHER ini pun membawakan 4 buah lagu yaitu LOSER=LOVER, Anti-Romantic, 0x1=LOVESONG (I Know I Love You) dan Crown dengan aksi panggung yang sangat impresif.

(Oppa Nassar, Andin dan Elsa yang tampil membawakan lagu berjudul Tanpa Batas Waktu)

“Sebagai puncak kemeriahan festival belanja akhir tahun, Shopee kembali hadir dengan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show yang dapat dinikmati oleh seluruh pengguna. Terdapat penampilan spesial dari boyband Korea ternama, TOMORROW X TOGETHER.

Selain itu pengguna juga dapat menikmati berbagai penampilan spesial dari sederet artis dan bintang yang kami hadirkan, ragam penawaran menarik hingga permainan seru. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman belanja online terbaik bagi seluruh pengguna Shopee.” ujar Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia

(Daniel Mananta dan Astrid Tiar sukses memandu acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show dengan meriah)

Kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show juga diramaikan dengan sederet artis papan atas nasional seperti Oppa Nassar, Nella Kharisma, dan Via Valen yang turut hadir dan mempersembahkan penampilan yang luar biasa. Tidak ketinggalan, kehadiran tiga bintang utama serial Ikatan Cinta yaitu Andin, Al, dan Elsa pun turut menambah kemeriahan acara Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show pada malam hari ini.

BACA JUGA: Shopee Super Awards 2021 Menjadi Bagian dalam Kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show

Pada acara malam tadi, Shopee juga mengumumkan pemenang Shopee Super Awards 2021 dari beberapa kategori sebagai bentuk apresiasi Shopee kepada para mitra brand, seller, talent, merchant, dan para pelaku UMKM yang terpilih sekaligus untuk memberikan motivasi kepada mitra lainnya agar dapat berkembang bersama.

Terdapat 5 kategori yang diumumkan pada gelaran Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show, antara lain: Super Favorite Influencer yang dimenangkan oleh Amanda Manopo, Super Favorite Brand yang diraih oleh Aerostreet Official Shop, Super Favorite Local Brand yang dimenangkan oleh Bening’s Official Shop, Super Growing F&B Merchant diraih oleh Kopi Janji Jiwa, dan Super Inspiring UMKM Seller yang berhasil dimenangkan oleh Pollenzo Official Shop.

(Wid)