NAMA Tante Ernie makin dikenal banyak orang saat ini. Sebagai publik figur, Tante Ernie lebih dikenal dengan gaya busana yang terkesan seksi.

Ditambah paras cantik, awet muda dan bodi aduhai, pesona Tante Ernie rasanya tak pernah gagal membuat para pria susah fokus. Salah satunya pada foto liburan perempuan berusia 45 tahun tersebut yang diunggah ke akun Instagram pribadinya,@himynameisernie.

Tante Ernie mengunggah momen santai duduk di tepi kolam renang. Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen tersebut menebar pesonanya lewat senyum dari bibir merah merona.

Selain itu, outfit yang dikenakan juga membuat penampilan Tante Ernie terlihat seksi. Terlebih dress putih motif dedaunan warna hijau itu memiliki potongan v-neck, foto selfie Tante Ernie pun jadi makin seksi!

Sementara, penampilannya juga terlihat fresh dengan rambut panjang hitam yang dibiarkan tergerai. Selain kian cantik, aura awet mudanya pun semakin terpancar.

Unggahan foto seksi Tante Ernie ini pun langsung diramaikan dengan komentar netizen. Mereka terpesona dengan kecantikan, dan gagal fokus melihat bodi aduhai Tante Ernie.

"Bgus badannya mami😍," puji @raj_pangarib***

"Classy and S-ex-y at the same time!," sanjung @alwayzgene***

"Makin montok aja," kata @pa.ndu91***

"TAnte bikin akoooohh Gemeeeeeteeeerrrrr 😭😭😭😭," seru @dennyst***

"Bikin puyeng😂," celetuk @hery16***

"Bengong aku," kata @vicky_z***

