PEDANGDUT Wika Salim memang rajin memamerkan tampilannya sehari-hari. Gayanya pun menjadi sorotan para netizen, karena perempuan cantik ini memang mampu mengombinasikan pakaiannya.

Tapi, selain gaya berpakaian bentuk rambut Wika Salim pun kerap membuat tampilannya semakin sempurna. Mulai dari ala Wika Salim? Yuk simak dulu 5 gaya rambut ala Wika Salim yang bisa jadi referensi kamu.

Bob Style

Gaya rambut potongan lurus serta pendek atau biasa disebut bob ini nampaknya menjadi salah satu ciri khas dari Wika Salim. Ia memang kerap kali tampil dengan potongan rambut sebahu disertai belah tengah. Simpel namun tetap memukau!

Wavy

Jika biasanya rambut pendek Wika dibuat lurus saja, pada sebuah acara ia mengubah rambutnya menjadi lebih bergelombang atau wavy. Gaya rambut wavy ini seakan menonjolkan kesan dewasa pada diri Wika.

Low Bun

Low bun style ini biasanya menghiasi acara-acara formal. The Duchess of Cambridge Kate Middleton maupun The Duchess of Sussex Meghan Markle pun seringkali muncul dengan gaya rambut ini. Pesona Wika Salim saat rambutnya ditata gaya low bun pun tak kalah memukau dengan Kate Middleton dan Meghan Markle ya!

Caramel Brown Hair Wika Salim masih setia dengan gaya rambut pendeknya, hanya saja ia sempat mewarnai rambut dengan warna caramel brown. Kalau kamu lebih suka rambut Wika warna hitam atau coklat pirang seperti ini? French Braids Sepertinya rambut Wika Salim sudah lebih panjang dari sebelumnya hingga bisa dikepang ala prancis atau French Braids. Gaya rambut Wika Salim satu ini membuatnya terlihat lebih tegas.