TAK hanya cantik, Luna Maya tak pernah ragu dalam berekspresi melalui beragam busana yang fashionable. Seperti yang diperlihatkannya ketika berdandan ala salah satu hero Mobile Legend, Kadita.

Hero Kadita sendiri terinspirasi dari tokoh legendaris Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul. Luna Maya pun tampil mengenakan gaun hijau tua ala Ratu Laut Selatan dengan begitu stunning. Penasaran? Yuk, intip potretnya.

Memesona dengan gaun hijau

"Channeling Kadita in my way," tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Selasa (14/12/2021).

Terlihat, mantan pacar Ariel Noah itu terlihat memesona dengan gaun panjang hijau emerald yang berkelip. Gaun itu memiliki detail payet cantik serta aksen selendang hijau panjang yang menjuntai dengan indah.

Model one shoulder gaun itu membuat kulit mulus serta tulang selangka Luna begitu seksi. Dia memadukan outfit itu dengan bustier emas yang memberikan statement tersendiri pada penampilannya. Tubuh langsing top model sekaligus artis asal Bali itu langsung terpampang nyata.

Sorot mata tajam

Tak hanya gaunnya, makeup bold dengan lipstik merah meronanya pun kerap mencuri perhatian. Aktris 38 tahun itu juga tampil dengan gaya rambut hitam bergelombang yang sengaja digerai dengan indah. Saat berpose menengok ke belakang, sorotan mata Luna Maya terlihat begitu tajam. Dia seolah mampu menyihir pandangan siapa pun yang melihatnya kala itu.

Pose anggun Berpose di atas panggung, Luna Maya terlihat elegan dengan balutan gaun hijau emerald itu. Dia tampil begitu stunning, membuat siapapun langsung menyoroti penampilannya. Beberapa perhiasan pun turut dipakai untuk mempermanis penampilannya. Luna Maya memang tak pernah gagal dalam urusan memadupadankan busana. Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang terpukau melihat pesona kecantikannya. Tak sedikit juga yang menantikan Luna berdandan ala hero Mobile Legend lainnya. "Baru kali kak luna pake ijo emerald, seger bgt kak luna. Cantik bgt," tulis netizen. "Istrinya Kim NamJoon cantik banget," sahut netizen lain. "Kalau ada film Ratu Pantai Selatan Kanjeng Roro Kidul Luna paling Pas," balas netizen lain. "Nggak pernah gagal. Cantik banget!" ungkap netizen lain. "Elegan dan mewah," timpal netizen lain. "Megan Fox versi Indonesia," ujar netizn lain. "Request dongk mba luna,jadi Valentina hero baru ML," kata netizen lainnya.