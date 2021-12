HANYA dua hari lagi maka Carla Yules dan ratusan kontestan lainnya akan selesai menjalani masa karantina Miss World 2021. malam puncak final ajang Miss World 2021 akan berlangsung Kamis 16 Desember 2021 waktu Puerto Riko atau pagi hari waktu Indonesia.

Menjelang perhelatan malam final Miss World 2021, netizen sepertinya semakin kencang memberikan dukungan secara virtual kepada Carla selaku perwakilan Indonesia di Miss World 2021.

Lewat akun Instagram pribadinya, Carla mengunggah final headshot dari Miss World untuk para kontestan yang dibagi per grup. Indonesia sendiri diketahui masuk ke dalam Green Team. Carla terlihat mengunggah foto headhot dirinya tampil cantik dan glamor dalam dress hijau dengan detail aksen lengan frill yang feminin.

Bersamaan dengan foto yang diunggah dara cantik pemilik tinggi tubuh 175 sentimeter tersebut, terlihat di kolom komentar ramai dengan ucapan dukungan dan semangat untuk Carla. Contohnya, dua orang senior Carla, Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela dan Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina.

“All the best Carla, we love you!!,” semangat dari Natasha Mannuela

“Fresh with a green dress,” puji Alya Nurshabrina.

Tak hanya dari senior-seniornya di Miss Indonesia, dukungan juga ramai dari para netizen dan pageant lovers.

