PEMERINTAH secara resmi memulai vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun pada Selasa (14/12/2021). Vaksinasi ini bertujuan untuk melindungi anak dari ancaman Covid-19 dan mencegah risiko penularan virus dari anak terhadap orang di sekitarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan syarat kabupaten dan kota yang boleh menerima vaksin Covid-19 anak usia 6-11 tahun adalah harus telah memenuhi kriteria 70 persen vaksinasi pertama dan 60 persen vaksinasi untuk lansia.

 

Saat ini ada sekiranya 115 kabupaten kota di beberapa provinsi yang telah teridentifikasi dan memenuhi kriteria tersebut.

Terkait hal tersebut, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Sp P(K), MARS mengatakan ada lima hal penting yang wajib disampaikan kepada masyarakat mengenai vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun.

1. Secara global memang secara proporsional lebih banyak kasus dan kematian pada dewasa, tapi kasus dan kematian pada anak akibat Covid-19 memang sudah terjadi.

2. Pada sebagian kecil kasus pada anak dapat terjadi (walau amat jarang) sindroma hiperinflamatori, yang dikenal sebagai paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) di Eropa dan multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) di Amerika Serikat.

3. Di Indonesia diberitakan akan diberikan vaksin Sinovac pada anak-anak. Amerika Serikat merekomendasi pemberian vaksin Pfizer untuk anak usia 5 sampai 11 tahun.

Otoritas kesehatan di Tiongkok juga sudah menyetujui penggunaan dua vaksin inaktivasi yaitu Sinovac-CoronaVac dan BBIBP-CorV untuk anak usia 3 sampai 17 tahun.

Sementara itu, India sudah menyetujui penggunaan vaksin inaktivasi mereka yakni Covaxin produksi Bharat serta vaksin DNA ZycovD untuk anak usia 12 sampai 17 tahun.

4. Vaksinasi pada anak akan dapat melindungi anak itu sendiri, kakak, adiknya serta keluarga dan mungkin Lansia yang ada di rumahnya. Dan juga teman sekolah dan bermain nya.

 Baca juga: Sebelum Ikuti Vaksin Covid-19 Anak 6-11 Tahun, Kenali Dulu Efek Samping yang Mungkin Terjadi

5. Karena anak berusia 6-11 tahun sudah duduk di bangku sekolah dasar (SD) maka ada baiknya kalau anak diajak bicara tentang rencana vaksinasi. Selain itu dijelaskan pula manfaat dan juga kemungkinan terjadinya keluhan-keluhan ringan sesudah divaksin.

(DRM)