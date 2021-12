TURUT memeriahkan 12.12 “Year End Sale” pada tanggal 12 Desember 2021 kemarin, Soulyu memberikan rangkaian penawaran menarik untuk para Soulmates nya. Promo yang diberikan spesial pada 12.12 “Year End Sale” yaitu seperti promo 25% all items, Holiday Gift Set yang hemat hingga 33%, juga Flash Sale serba 40rb dalam satu hari penuh.

Soulyu memberikan penawaran yang terbaik untuk seluruh produk makeup wajah, mata, juga bibir yang diskon 25%. Holiday Gift Set dari Soulyu berisi beberapa produk pilihan terbaik, mulai dari set Magic Lash Styler - Mascara, Slick & Flick - Eyeliner and Lip Flush - Kiss Me, lalu ada set best seller lip flush yaitu Lip Flush - Pillow talk and Smooth Move, juga ada set Magic Lash Styler - Mascara and Lip Flush - Prom date.

Produk dalam Holiday Gift Set dari Soulyu ini adalah pilihan terbaik karena warnanya yang cocok untuk tone wanita di Indonesia. Dapat diberikan menjadi hadiah untuk yang terkasih, dengan kemasan yang dibuat cantik Soulyu memberikan penawaran hemat hingga 33%. Flash Sale pun menjadi penawaran yang menarik perhatian karena produk Soulyu di jual spesial dengan harga 40rb untuk Lip Flush dan Slick & Flick - Eyeliner.

Mengusung konsep nya “So Pretty, So You”, Soulyu hadir menawarkan tampilan cantik ala Korea yang sedang hype karena hasilnya yang minimalis namun tetap flawless dan glowing cocok disegala situasi.

Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti ekstrak vitamin E sebagai antioksidan, jojoba oil dan ginseng yang menutrisi kulit dan dapat menjadi anti bakterial juga dapat mengurangi kerutan di wajah. Sebagai 2 in 1 makeup product with skincare benefit Soulyu hadir untuk kulit yang lebih sehat.

Sudah tersertifikasi halal, membuat wanita Indonesia tidak perlu khawatir dan bisa lebih merasa aman saat menggunakan setiap produknya.

Seluruh produk Soulyu dan penawaran nya bisa dibeli melalui official store Soulyu di Shopee, Tokopedia & The F Thing selama periode Desember 2021. Soulyu, so pretty, so you.

(mrt)