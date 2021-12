RUMAH tangga Shandy Aulia dan suami, David Herbowo, sempat diterpa isu perceraian. Namun, potret Anniversary 10 tahun yang dibagikan Shandy menepis semua dugaan tersebut.

Ya, di akun Instagram Shandy Aulia memperlihatkan beberapa potret perayaan ulang tahun pernikahannya di Amerika Serikat. Terbang ke AS bersama sang buah hati, Shandy Aulia dan suami merayakan momen spesial itu dengan penuh kebahagiaan serta sukacita.

Bukan hanya romantis, potret Shandy di momen anniversary tersebut pun mencuri perhatian. Bagaimana tidak, dia tampak begitu cantik dan awet muda di usianya yang tak lagi belia.

So, berikut ini beberapa potret perayaan anniversary 10 tahun pernikahan Shandy Aulia dan suami:

1. Menanti

Seperti keterangan foto yang ditulis yaitu 'Menanti', Shandy Aulia di sini tampak seperti menunggu dan pastinya menunggu sang suami. Ia tampak termenung dengan mata melihat ke arah bawah.

Dari foto ini, kita bisa lihat bagaimana Shandy dengan sangat disiplin menjaga bentuk tubuhnya untuk tetap singset. Kulitnya pun terjaga kemulusannya. So pretty.

Baca Juga : Tepis Isu Cerai, Shandy Aulia Pamer Momen Romantis Bareng Suami

Baca Juga : Shandy Aulia Rayakan 10 Tahun Pernikahan Bareng Suami, Warganet Ikut Senang

2. Total looks

Nah, dari foto ini kita bisa lihat seperti apa tampilan keseluruhan Shandy di momen istimewa tersebut. Ia mengenakan dress hitam pendek dengan kesan vintage dari siluet leher dan bagian bawah dress.

Tidak ada aksesori macam-macam yang dikenakannya dan itu memberi sentuhan natural di balik kecantikannya yang paripurna tersebut. Ia hanya mengenakan heels nude. Tak ada kalung yang melingkar di lehernya.

3. Tatapan mata tajam





Di foto ini, kita bisa melihat aura kecantikan Shandy yang benar-benar menghipnotis. Ia tampak begitu cantik dengan anting kecil bersemayam di telinganya. Ekspresi wajahnya benar-benar mencuri perhatian, ya.

4. So lovely





Dan ya, ini dia potret romantis perayaan anniversary Shandy Aulia dan suaminya. Mereka makan malam dengan nuansa temaram yang sangat indah. Tangan mereka saling memegang erat dengan tatapan mata saling berhadapan.

Potret ini membuat sebagian selebriti ikut mengomentari. "Happy Anniversary. Senang banget lihatnya," kata Dokter Reisa Broto Asmoro.

"Happy Anniversary. God bless," tulis Donna Agnesia.

"Happy Anniversary," ucap Alice Norin.

"So happy seeing you both,' komen Irish Bella.

"Happy Anniversary, beb. God bless," tulis Bunga Zainal.