PEMENANG MasterChef Indonesia Season 8 Jesselyn Lauwreen merupakan gadis asal Medan kelahiran 1 Maret tahun 2000. Peserta termuda di MCI 8 tersebut berhasil mencuri perhatian publik berkat kepiawaiannya dalam memasak.

Lewat tayangan MasterChef Indonesia Season 8 yang disiarkan di RCTI sejak 29 Mei 2021 lalu, Jesselyn menunjukkan bakatnya dalam memasak berbagai jenis hidangan dengan sangat baik hingga sering mendpaat pujian dari para juri.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Jesselyn aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Bukan konten masak-masak seperti biasanya, kali ini Jesselyn membuat sebuah vlog.

Jesselyn Lauwreen mengabadikan momen serunya ketika bekerja sambil liburan di Bali. Tidak sendirian, Jesselyn ditemani oleh kedua orang tuanya selama berkegiatan di Bali. Jesselyn juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan Nadya dan Bryan yang juga merupakan kontestan MCI 8.

Dalam sebuah acara, Jesselyn memasak set menu untuk lebih dari 37 orang. Jesselyn menyuguhi masakan buatannya pada sebuah makan malam yang di mulai pukul 07.30. Gadis tersebut menyebutkan bahwa itu merupakan pertama kalinya melayani banyak orang dalam sebuah acara.

"Asyik banget karena ini juga my first ever experience untuk melakukan service, dan seneng banget akhirnya sukses dan semua guests-nya puas dengan hasilnya," tulis Jesselyn dikutip dari postingan YouTube channel Jesselyn Lauwreen.

Bagi yang sudah penasaran dengan keseruannya, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Jesselyn Lauwreen.

(han)