HWANG Chansung 2PM personel termuda boy group senior 2PM menjadi highlight dunia hiburan Korea dan internasional. Hwang Chansung mengumumkan dirinya segera menikahi kekasihnya yang tengah hamil muda.

Pernikahannya sendiri direncanakan akan digelar sekitar awal tahun 2022. Dikenal sebagai maknae ganteng dan manly dari 2PM, pesona visual dari Chansung memang tak bisa dielak.

Well, tak perlu berlama-lama, sebagaimana merangkum akun Instagram pribadi Chansung 2PM, Kamis (16/12/2021) yuk intip lima potret ganteng Chansung 2PM, sang calon ayah pertama dari 2PM.

1. Messy hair





Pria ganteng akan tetap terlihat ganteng walau dengan rambut berantakan. Buktinya? Tengok saja potret Chansung satu ini, meski rambutnya sengaja distyling gaya messy hair tapi tetap tak mengurangi ketampanan visualnya bukan? “Handsome,” puji singkat akun Onat***a1803

2. All black





Untuk salah satu pemotretan, pelantun hits Hands Up, My House dan Again and Again ini didandani outfit serba hitam oleh sang stylist. Setelan jas blazer model double breasted hitam dipadukan bersama celana panjang hitam. Menambah vibe maskulin dari Chansung.

3. Nerd look

Aslinya Chansung memang tak memakai kacamata, tapi kali ini ia bergaya nerdy look dengan mengenakan kacamata berbingkai bening berukuran besar. Memasang ekspresi wajah datar, tetap tak menghilangkan kegantengan Chansung di mata penggemar. “I am a new fan, i love how attractive you are,” puji penggemar pemilik akun bernama Chamerican***1

4. Proporsi tubuh ideal

Lewat potret full shot satu ini, proporsi tubuh ideal Chansung terlihat jelas. Dengan tinggi tubuh sekitar 184 sentimeter dan berat 74 kilogram, kaki jenjang dan torso yang panjang. Tak heran jika proporsi tubuh Chansung memang ideal, indah dipandang mata. 5. Hidung mancung

Wajah ganteng maskulin Chansung dengan kulitnya yang mulus semakin sempurna dengan hidungnya yang mancung. Foto wajah Chansung dari sisi samping ini, memperlihatkan dengan jelas betapa tinggi dan lancipnya tulang hidung Chansung, persis seperti sisi 90 derajat sempurna.