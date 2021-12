DUNIA fashion akan terus berkembang. Tren fashion tidak pernah surut meskipun cukup lama terdampak pandemi. Di tahun 2022 pencinta fashion akan lebih berani mengekspresikan diri.

Bimo Permadi, seorang Fashion Stylist sekaligus Assistant Managing Editor Herworld Indonesia mengatakan, tahun depan akan semakin banyak pencinta fashion yang 'keluar dari kandang'.

Hal itu terjadi karena para pencinta fashion sudah terlalu lama berada di rumah dan hanya mengenakan baju itu-itu saja.

'Keluar dari kandang' berarti para pencinta fashion akan lebih berani mengenakan sesuatu yang mungkin di awal pandemi Covid-19 terkesan 'too much', seperti outfit blink-blink bahkan 'something about unicorn' pun akan dipakai.

"Aku melihatnya, untuk 2022 akan semakin banyak pencinta fashion yang berani mengenakan sesuatu yang bold dan fibrant, bahkan blink-blink seperti Prada Swarovski akan banyak dipakai," ucap Bimo saat ditemui MNC Portal di Irresistible Bazaar di PIK Avenue, Celebrities.id, Rabu malam (9/12/2021).

Tak kalah menarik, Bimo mengatakan, pencinta fashion akan menjadikan mall sebagai runway mereka. Jadi, Anda tak usah heran kalau di 2022 semakin banyak pengunjung mall mengenakan outfit look yang sangat total.

"Mall akan jadi runway bagi mereka. Pencinta fashion akan hadir di acara kecil di mall dengan totalitas, ya, pakai something yang blink-blink misalnya," kata Bimo.

"Itu semua terjadi karena dua tahun sudah terlalu lama untuk pencinta fashion pakai baju biasa-biasa saja. Orang sudah capek pakai baju itu lagi itu lagi," tambah Bimo.

Tak hanya dari sisi busana, aksesori yang dipakai pun akan ikut 'cetar' di 2022, karena total look yang ingin diperlihatkan benar-benar sesuatu yang 'wah'.

"Mall akan jadi runway itu benar-benar total look, dari pakaian yang dipakai sampai aksesori sebagai pelengkapnya dan aku melihatnya semua ke arah barang mewah dan blink-blink," imbuhnya.

Salah satu aksesori yang membuat pencinta fashion akan tetap total look adalah jam tangan. Hal ini diungkapkan Head of Merchandiser, Khilqa Putri.

Anda ingin memiliki total look yang elegan, jam tangan Esprit Spring Summer bisa menjadi alternatif aksesori yang tidak biasa-biasa saja.

Jam tangan Esprit Spring Summer merupakan Branded Collection wajib bagi pencinta fashion. Jam tangan ini dilengkapi dengan water resistant sampai 5 ATM. Tak hanya itu, jam tangan ini didesain dengan mineral glass, stainless steel, dan merupakan japan movement. Esprit Spring Summer Watch memiliki 3 varian warna elegan, yaitu gold, silver gold, dan silver rose gold.

“Salah satu aksesori untuk tetap tampil total look bagi pecinta fashion adalah mengenakan Esprit Spring Summer Watch. Jam tangan ini akan membuat Anda memiliki tampilan elegan saat menjadikan Mall sebagai runway Anda. Silahkan kunjungi www.emshop.id atau Applikasi eMSHOP untuk mendapatkan produknya. Kami terus berkomitmen menghasilkan produk yang sudah teruji kualitasnya.” ucap Khilqa Putri, Head of Merchandiser eMSHOP.

Produk Esprit Spring Summer Watch dapat ditemukan di www.emshop.id atau download applikasi eMSHOP di Play Store. Anda dapat melihat penawaran produk dan promo lainnya pada laman @officialrcti, @officialmnctv, @officialgtv dan tentunya di @emshop_officials.

eMSHOP, e-commerce yang berada di bawah MNC Group ini menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari terlengkap dan paling mengikuti tren dan minat masyarakat. Selain itu, eMSHOP juga memiliki keunggulan lain berupa jaminan kualitas produk original dan paket terlengkap dengan harga bersaing. Juga ada diskon pengiriman di seluruh Indonesia serta layanan service 24 jam yang dapat dihubungi di 1500887. Ikuti juga eMSHOP di media social: Facebook (@emshop.official), Twitter (@emshopofficial), Instagram (@emshop_officials), dan Tiktok (@emshop_official).

