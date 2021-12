Jakarta- Shopee menghadirkan acara tahunan yang spesial yaitu Shopee Super Awards 2021 sebagai bentuk apresiasi serta penghargaan kepada berbagai pihak dan figur yang telah mendukung Shopee dan menjadi penggerak ekonomi digital di Indonesia. Pencapaian Shopee hingga saat ini tidak luput dari kolaborasi dan dukungan dari mitra brand, mitra penjual dan berbagai pihak. Shopee Super Awards 2021 hadir untuk mengapresiasi seluruh anggota ekosistem Shopee dengan total 29 kategori voting dan non-voting.

Di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, geliat industri usaha lokal semakin bergairah dimana pelaku usaha dituntut untuk dapat beradaptasi dengan keadaan. Saat ini, tren produk lokal terus berkembang dan pelaku usaha semakin menunjukan kreativitas serta memperkuat potensi dari produk-produk yang dihadirkan. Melihat potensi tersebut. Shopee kembali menunjukkan dukungan dan apresiasi kepada mitra brand, penjual dan para UMKM yang memilih Shopee untuk mengembangkan bisnisnya lewat pagelaran tahunan Shopee Super Awards 2021.

Kali ini, Shopee Super Awards 2021 menghadirkan kategori nominasi UMKM dan Mitra Brand Lokal, tidak hanya sebagai upaya Shopee dalam memberikan apresiasi tetapi juga diharapkan menjadi semangat bagi para pelaku usaha lokal, dan secara bersamaan memperkuat potensi bisnis mereka. Salah satu kategori terbaru, yaitu Super UMKM Lokal Go Global di Shopee Super Awards 2021 kali ini dimenangkan oleh Hijab by Adinda, sebuah lini pakaian muslim lokal yang telah berhasil menembus pasar global bersama Shopee.

Noviana Adinda Putri, pemilik Hijab by Adinda asal Semarang, membagikan kisah inspirasinya dalam memulai usaha yang telah ia geluti sejak berusia 16 tahun. Bermula dari mencoba peruntungan sebagai reseller dari berbagai macam produk lewat media sosial, setelah 3 tahun berjalan akhirnya ia memberanikan diri untuk mendirikan brand miliknya sendiri yang menjual berbagai produk hijab. Adinda memilih Shopee sebagai platform utama dalam memulai bisnisnya yang ia namakan ‘Hijab by Adinda’ di tahun 2017. Adinda memilih Shopee bukan tanpa alasan. Pada saat itu, ia melihat potensi besar dari fitur dan promo unggulan Shopee, seperti Gratis Ongkir sebagai cara agar bisnisnya bisa menjangkau pengguna yang lebih luas lagi di seluruh Indonesia.

Dalam mengawali bisnisnya, Adinda melakukan semua proses produksi seorang diri, serta kesulitan dalam memutar modal dari omset yang di dapatnya yang saat itu belum signifikan. Memegang prinsip untuk menghindari hutang, Adinda akhirnya mencari cara agar bisa memanfaatkan platform Shopee secara lebih maksimal. Salah satu upaya nya adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang Shopee berikan melalui program Kampus Shopee. Perlahan, usahanya pun mulai berkembang bersama Shopee dan bisa menghasilkan pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Program dan kampanye yang rutin dihadirkan oleh Shopee selalu berhasil memberikan peningkatan penjualan yang signifikan bagi bisnis Adinda, mulai dari partisipasi di kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale kemarin hingga Program Ekspor Shopee yang membawa produknya menembus pasar global. Produk Hijab by Adinda telah menjangkau negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, hingga Brasil sejak bergabung dengan Program Ekspor Shopee pada tahun 2018, yang merupakan kesempatan pertama bagi Adinda untuk dapat menjangkau konsumen di luar negeri.

Dengan bergabung di Shopee, bisnis milik Adinda terus berkembang hingga saat ini. Adinda telah memiliki 3 gudang dan bisa mempekerjakan 50 karyawan yang kebanyakan merupakan warga sekitar tempat ia tinggal. “Rasanya masih tidak percaya bisa berada di titik ini di usia saya yang menginjak 24 tahun. Awalnya usaha saya ini terbilang kecil, saya tidak memiliki karyawan dan untuk proses produksi pun masih menumpang di rumah orang tua. Namun dengan bergabung di Shopee serta berbagai dukungan yang diberikan, saya bisa membeli gudang pertama Hijab by Adinda di usia 19 tahun, dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar,” ujar Noviana Adinda Putri, pemilik Hijab by Adinda.

Bahkan pada puncak kampanye Shopee 12.12 di 12 Desember lalu, Hijab by Adinda berhasil mendapatkan 11 ribu pesanan dalam sehari yang menjadi pencapaian terbaru bagi bisnisnya. Berbagai pencapaian yang Adinda raih bersama Shopee sepanjang tahun ini berhasil mengantarnya meraih penghargaan dan apresiasi dalam Shopee Super Awards 2021 sebagai pemenang Super UMKM Lokal Go Global.

“Suatu kebangaan dan pencapaian yang luar biasa bagi saya dapat terpilih menjadi pemenang Super UMKM Lokal Go Global pada Shopee Super Awards 2021 ini, apalagi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat untuk kategori produk pakaian muslim. Saat ini banyak penjual yang memasang harga produk sangat rendah untuk memikat pelanggan, namun mempertahankan ciri khas Hijab by Adinda lebih penting bagi saya, dimana keunggulan kami adalah harga yang kompetitif dengan kualitas produk terbaik. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sejak berdirinya Hijab by Adinda, dan secara khusus kepada Shopee yang terus membantu pengusaha lokal untuk mengembangkan bisnis melalui berbagai fitur, program, dan pelatihan yang diberikan. Saya berharap agar pengusaha lokal dapat semakin berkembang bersama Shopee, dan nantinya dapat semakin bisa bersaing dan dikenal di pasar global,” Adinda menambahkan.

Selain kategori UMKM Lokal Go Global, Shopee Super Awards 2021 juga turut memberikan penghargaan kepada UMKM dan Mitra Brand Lokal, yaitu:

1. Super Growing UMKM Seller yang dimenangkan oleh Rumah Medis

2. Super Inspiring UMKM Seller yang berhasil didapat oleh Pollenzo Official Shop

3. Super FMCG Seller yang berhasil diraih oleh Belia Cosmetic

4. Super Fashion Seller yang dibawa pulang oleh Ace Fashion Official Shop

5. Super Lifestyle Seller yang dimenangkan oleh charlottequinn

6. Super Electronics Seller yang diraih oleh LELEBEST

7. Super Favorite Local Brand yang dibawa pulang oleh Bening’s Official Shop

Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi, mengatakan, Shopee mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Shopee Super Awards 2021.

"Kami juga ingin menyampaikan terima kasih untuk mitra brand, para penjual, dan UMKM yang sepanjang tahun ini telah memilih Shopee untuk mengembangkan bisnisnya. Khususnya kepada Hijab by Adinda sebagai pemenang kategori UMKM Lokal Go Global yang telah berperan dalam mengenalkan potensi produk lokal untuk kategori pakaian muslim, tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi hingga ke pasar global. Produk pakaian muslim sendiri memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, terlihat dari kategori Fashion Muslim yang menjadi kategori UMKM favorit pengguna Shopee Indonesia pada kampanye 12.12 tahun ini," ujarnya.

Dia menambahkan maka, menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa melalui Program Ekspor Shopee, kami bisa memperluas jangkauan produk hasil UMKM di berbagai kategori produk, termasuk pakaian muslim seperti Hijab by Adinda, dan membawanya menjadi produk favorit masyarakat luar negeri.

Temukan daftar pemenang Shopee Super Awards 2021 lainnya di https://shopee.co.id/m/superawards-winner.

