Gisella Anastasia alias Gisel, masih menjadi salah satu selebriti yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Tak hanya modis, Gisel juga memiliki body goals yang menjadikannya salah satu selebriti Mama Muda paling hot saat ini.

Gisel memang rajin berolahraga untuk menjaga bentuk tubuhnya. Alhasil, Gisel tetap tampil dengan tubuh seksi dan ramping.

Dengan tubuh langsing dan kencang, Gisel tak jarang membagikan foto-foto penampilanya dengan gaya seksi. Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, @gisel_la, Jumat (17/12/2021).

Set full legging hitam

Pertama ada potret Gisel mengenakan set full legging hitam. Lewat foto ini, Gisel memperlihatkan siluet tubuh langsingnya yang tak jauh berbeda seperti bentuk tubuhnya dulu sebelum hamil dan melahirkan Gempi.

Makin sporty kala gowes

Nah kalau yang ini adalah potret fit dan seksi Gisel saat bersepeda. Ya, rutin bersepeda jadi salah satu jenis olahraga yang ditekuni Gisel untuk menjaga kesehatan dan tubuh rampingnya.

Kemeja panjang

Seksi tak melulu harus dengan busana terbuka lho! Tengok saja potret seksi Gisel satu ini. Gisel mengenakan atasan kemeja panjang oversized dan rambut berantakan ala bangun tidur, tapi mantan istri Gading Marten tersebut bisa tetap terlihat seksi bukan?

Pamer perut rata dengan busana crop top

Tak sia-sia selalu menjaga bentuk tubuhnya agar tetap langsing, meski sudah pernah hamil dan melahirkan, perut Gisel tetap rata loh! Contohnya di foto ini, mengenakan blus crop top hitam kerah Sabrina dan rok motif macan tutul, Gisel memperlihatkan perut rata dan pinggangnya yang mungil.

Swimsuit one-piece

Liburan ke Pulau Macan bersama Gempi, Gisel tampil dalam balutan swimsuit one piece. Gisel tampak cantik, fit dan seksi dengan baju renang warna warna sage green model cutting one shoulder off tersebut.