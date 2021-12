PERHELATAN malam puncak final Miss World 2021 secara resmi diumumkan, akan diundur ditunda selama 90 hari ke depan.

Keputusan ini dibuat demi alasan kesehatan dan keselamatan para kontestan dan seluruh staff serta kru yang bertugas di Puerto Rico. Pasca-adanya beberapa kasus positif Covid-19 terkonfirmasi.

Perwakilan Indonesia, Carla Yules melalui akun Instagram pribadinya mengabarkan jika saat ini kondisi kesehatannya sudah membaik dan sedang fokus ke masa pemulihan.

“Untuk kalian ketahui, saya saat ini sedang dalam pemulihan. Sudah lebih baik secara fisik dan mental, karena berkat kalian semua,” tulis Carla dalam bahasa Inggris.

Dalam pesannya, Carla berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Mulai dari para pegeant lover di Indonesia, keluarga dan tim Yayasan Miss Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan syukur saya kepada para pegeant lover Indonesia atas dukungan dan dedikasinya. Seluruh keluarga, dan tim Miss Indonesia atas kerja keras, dukungan, dan semua hal yang kita hadapi bersama. Star Media Nusantara, dan semua orang yang tak bisa saya sebut satu-persatu yang selalu memberikan hasil kerja yang kuar biasa, terima kasih sedalam-dalamnya. Terima kasih pada semua orang yang telah mengirimi saya pesan untuk segera sembuh,” bunyi pesan Carla.

Tak lupa yang terutama, Carla terlihat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Chairwoman Yayasan Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo yang bahkan datang mendukung dan menjenguk dirinya langsung ke Puerto Rico.

“Untuk yang terhormat Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Ibu Lina Priscilla, terima kasih sudah datang jauh dari Indonesia ke Puerto Rico untuk memberikan semangat dan dukungan terbaiknya. Sangat bersyukur atas kesempatan yang didapatkan dalam perjalanan kehidupan ini,” pungkas Carla.

Sebagai informasi, Miss World Organization secara resmi mengabarkan bahwa perhelatan malam puncak final Miss World ke-70 tahun ini akan diundur, ditunda hingga dalam kurun waktu 90 hari atau tiga bulan mendatang. Dikarenakan alasan keselamatan dan kesehatan para kontestan, staf, kru dan masyarakat.

“Miss World 2021 temporarily postpones global broadcast finale in Puerto Rico due to health and safety interest of contestants, staff, crew and general public. The finale will be rescheduled at Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot within the next 90 days,” bunyi pengumuman resmi Miss World.

