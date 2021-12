JAKARTA-Episode kedua Behind A Music yang dipersembahan oleh Nada Promotama kali ini, tayang pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 19.00 WIB di aplikasi RCTI+, mengusung tema THE MOVIE. Behind A Music membahas musik dari sisi yang berbeda, yaitu musik film karena dianggap sebagai penggerak dunia musik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di semua film pasti tidak akan lebih hidup bila tidak ada musik. Oleh karena itu, musik menjadi salah satu peranan penting dalam menghidupi dunia perfilman.

Secara umum, Behind A Music adalah sebuah tayangan yang menyuguhkan penontonnya tentang perjalanan dan rahasia-rahasia musik secara keseluruhan, serta membawa lapisan-lapisan di dalam film dan elemen-elemen yang mendorong Culture Regeneration dan Culture Movement. Program Behind A Music terdiri dari 4 episode dengan tema, pembahasan, serta konsep yang berbeda di masing-masing episodenya. Tayangan Behind A Music dikemas berbeda dengan tayangan-tayangan musik sejenis lainnya, yaitu dengan tone colour yang lebih kekinian, tampilan yang milenial tetapi tetap terlihat organik, konsep penayangan semi dokumenter, sehingga masih tetap relevan dengan visi dari Behind A Music ini, yang berbudaya modern, menarik, dan tidak membosankan. Adit Insomnia, selaku host akan mengulik pengetahuan dan wawasan semua pengisi acara terhadap musik film.

BACA JUGA: Behind A Music Siap Suguhkan Lagu Era 80an dalam Nuansa Modern

Tidak tanggung-tanggung, tiap episodenya pun menampilkan nara sumber yang tepat untuk mengulas topik pembahasan di masing-masing episodenya, serta performer yang menarik, modern, dan kekinian. Demi memanjakan mata para penonton musik tanah air, maka episode kedua kali ini mengangkat lagu-lagu yang menjadi soundtrack film yang diaransemen ulang oleh Nikita Dompas. Menghadirkan Upie Guava (seorang Director Film), David Tarigan dan Hanin Sidharta (perwakilan label), Nazyra Noer (seorang penikmat film, pemain film, dan publisher film), dan juga Titi Radjo Padmaja (seorang aktris, sutradara, serta musisi).

Selain dari narasumber yang kompeten di bidang film dan musik, Behind A Music juga mengajak banyak penyanyi sekaliber Nonashae, Aqi Singgih, Rejoz The Groove, hingga Andy /RIF, untuk berkolaborasi serta menyanyikan Join In My Head (ciptaan Dandi Ramdani, Helvi Syarifuddin, Alvin Yunata, Firman Zaenudin), Konservative (ciptaan Ario Hendarwan), Senandung Maaf (ciptaan Aprilia Apsari), Funk The Hole (ciptaan Firza Paloh), Setan Kredit (ciptaan David Tarigan), Waiting (ciptaan Ario Hendarwan), serta Mighty Love (ciptaan Leonardo Ringgo).

Rahasia musik lainnya akan terus disuguhkan oleh Behind A Music dengan tayangan-tayangan pada episode selanjutnya, pada tanggal 25, dan 26 Desember 2021, hanya di aplikasi RCTI+.

BEHIND A MUSIC: THE MOVIE

• Minggu, 19 Desember 2021

• Pukul 19.00 WIB

Narasumber:

• Upie Guava

• David Tarigan

• Hanin Sidharta

• Nazyra Noer

• Titi Radjo Padmaja

Pengisi Acara:

• Andy /RIF

• Nonashae

• Aqi Singgih

• Rejoz The Groove

Lagu:

• Join in My Head, pencipta Dandi Ramdani, Helvi Syarifuddin, Alvin Yunata, Firman Zaenudin, dibawakan oleh Andy /RIF dan Nonashae

• Konservative, pencipta Ario Hendarwan, dibawakan oleh Aqi Singgih

• Senandung Maaf, pencipta Aprilia Apsari, dibawakan oleh Nonashae

• Funk The Hole, pencipta Firza Paloh, dibawakan oleh Andy /rif

• Setan Kredit, pencipta David Tarigan, dibawakan oleh David Tarigan dan Rejoz The Groove

• Waiting, pencipta Ario Hendarwan, dibawakan oleh Aqi Singgih dan Rejoz The Groove

• Mighty Love, pencipta Leonardo Ringgo, dibawakan oleh All Artis

CM

(FDA)