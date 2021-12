Jakarta- Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru beragam sajian spesial menjadi menu yang wajib ada. Sementara pilihan hidangan spesial dan favorit keluarga selalu jatuh kepada sajianyang berbahan dasar daging.

Nah, bagi Anda yang masih bingung mau masak apa untuk sajian Natal dan Tahun Baru kali ini, Anda bisa mencoba resep dari Chef Vania Wibisono yang membagikan resep berbahan dasar daging sapi Australia pada event Retail Cooking Festival 2021 yang berlokasi Supermarket Aeon Store BSD City,

"Iya jadi hari ini aku menyajikan hidangan natal tapi lebih ke Japanese Fusion," katanya.

Dua hidangan spesial dari Chef Vania yakni, Teriyaki Steak with Wasabi Butter dan Okonomiyaki yang merupakan dua menu asal Jepang yang sudah tidak perlu diragukan lagi kelezatannya. Tak hanya lezat, kedua hidangan ini juga cukup simple untuk Anda coba sendiri di rumah.

Chef Vania juga mengatakan jika masakan Jepang merupakan salah satu masakan favoritnya, apalagi menggunakan bahan dasar daging Australia yang dijamin halal serta mudah untuk dibuat beragam macam masakan seperti steak atau masakan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Chef Vania juga memberikan beberapa tips cara pengolahan daging agar daging sapi matang sempurna dan empuk.

Pertama, wajan harus panas dan pastikan daging tidak dalam keadaan beku. Selain itu daging sapi juga tidak boleh dicuci karena mencuci daging menjadi kesalahan besar, daging yang sudah dikemas seperti daging Australia ini sudah siap untuk dimasak. Jika ada warna merah seperti darah memang testur daging Australia kemerah-merahan. Maka dari itu, kata Vania sangat mudah untuk memasak daging sapi Australia ini, semua orang pasti bisa masak karena tanpa garam dan bumbupun sudah enak rasanya.

"Nah, jadi sebaiknya daging sapi jangan dicuci ya cukup dibersihkan dengan tisu. Daging sapi boleh dibekukan tapi ketika akan diolah usahakan jangan masih beku," katanya.

Retail Cooking Festival merupakan sebuah event persembahan Meat Livestock Australia (MLA) yang memberikan edukasi dan inspirasi untuk para pecinta daging memasak hidangan dengan bahan dasar daging sapi Australia.

Acara ini sudah kali ketiga digelar, setelah sebelumnya hadir di di Ranch Market Lippo Mall Puri dan dimeriahkan oleh aktor Dimas Beck dan yang kedua bersama Betrand Antolin yang berlokasi di Kem Chicks Kemang.

MLA bekerja sama dengan supermarket dan beberapa selebriti ternama menyelenggarakan Retail Cooking Fest dengan tujuan memberikan edukasi, tips, serta ide menu kepada para ibu tentang mengolah daging sapi Australia. Selain itu, MLA menggelar event tersebut agar aktivitas belanja semakin menyenangkan, karena bisa melihat langsung aksi para selebriti demo memasak dan mengolah daging sapi Australia. Serunya lagi, Anda juga bisa langsung mencicipinya dan tentu mempraktekkannya di rumah.

Promo Menarik Jelang Natal dan Tahun Baru

Ada yang menarik nih! dalam rangka Natal dan Tahun Baru beragam program promo hadir khususnya di Supermarket Aeon Store BSD City. Bagi Anda yang datang untuk membeli daging sapi akan mendapatkan diskon 10 persen mulai dari 16 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022. Namun perlu diingat ya, promo ini hanya berlaku untuk All Item Tasmania Beef di area meat Supermarket Aeon Store BSD City .

“Jadi silahkan costumer untuk datang ke Aeon belanja kebutuhan natal dan tahun baru, kami akan melayani dan memberikan promo yang menarik,” ujar Demak Tambunan Deputy General Manager Merchandising Division PT AEON Indonesia

Sementara itu, untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini, Supermarket Aeon memberi kemudahan berbelanja pada pelanggannya, yakni dengan melayani secara langsung masyarakat yang datang untuk berbelanja serta melayani belanja melalui WhatsApp. Jadi seluruh produk yang ada di Supermarket memiliki nomor WhatsApp untuk melayani masyarakat yang masih takut untuk datang ke Supermaket.

Event retail cooking festival sendiri masih berlangsung selama Desember yang tentunya akan terus memberikan pengalaman belanja dan memasak Anda makin seru dan menyenangkan. So, jangan sampai ketinggalan Retail Cooking Fest berikutnya ya dan untuk informasi serta resep menarik lainnya dari daging sapi Australia kamu bisa lihat di www.trueaussiebeefandlamb.id dan Youtube True Aussie Indonesia Official. Aussie It’s Just Better!

