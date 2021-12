SELEBGRAM cantik Laura Anna akhirnya meninggal setelah berjuang melawan spinal cord injury yang terjadi setelah kecelakaan yang menimpa dirinya. Netizen pun langsung membanjiri Instagram cantik selebgram tersebut dengan ucapan duka.

Bukan hanya para followersnya, tapi juga para netizen yang baru mengikuti jejak digital Luara Anna setelah tampil di berbagai channel Youtube. Sayangnya, banyak ucapan duka oleh netizein itu salah sasaran. Alih-alih ke akun Laura Anna, netizen malah mengarahkannya pada selebgram asal Brasil Anna Laura.

Ucapan duka dari netizen Indonesia tersebut membuat fotografer asal Brasil itu memohon untuk netizen Indonesia agar tak salah kamar. Permohonan itu menyusul akun Instagram wanita rambut pirang itu banjir ucapan duka.

Wanita dari negeri Brasil itu memastikan namanya adalah Anna Laura, bukan Laura Anna atau pemilik nama panjang Edelenyi Laura Anna. “Ini aku. Namaku Anna Laura, bukan Laura Anna. Dan aku dari Brasil. Dan yang terpenting, aku masih hidup! Tolong hentikan mengirim pesan seperti aku sudah tiada,” tulis Anna Laura melalui Instagram Storynya seperti dilansir dari Solopos.

Pengumuman itu disertai unggahan foto dirinya yang tengah tersenyum dan mengenakan tanktop warna hijau toska. “Aku meminta maaf, aku bukan wanita yang semestinya kalian lihat di akun Instagram @EDLNLAURA,” tambah Anna Laura.

Ada beberapa upaya Anna Laura untuk meyakinkan netizen Indonesia. Mulai dari mengubah bio atau informasi Instagramnya menjadi “I Am Not Laura Anna From Indonesia” hingga sederet keterangan di Instagram Story.

Saking gemas, Anna Laura bahkan menuliskan terjemahan dalam Bahasa Indonesia melalui unggahannya. “Kepada orang Indonesia, saya bukanlah Laura yang meninggal. Kalian salah orang. Jadi saya mohon agar berhenti berkomentar di akun saya,” tertulis dalam unggahan hasil tangkapan layar ketikan terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Anna Laura bahkan membuka fitur analisa akun Instagram dengan setelah aktivitas tujuh hari, mulai 9 hingga 15 Desember 2021. Alhasil, Instagram melaporkan 83% pengunjung akun Instagram Anna Laura berasal dari Indonesia. Hanya 13,7% pengunjung dari Brasil dan 0,4% dari Portugal. Masih belum selesai. Anna Laura juga memposting pengumuman melalui feed di akun Instagramnya. Hanya tulisan berlatar belakang hitam yang dia unggah di Instagram Feed akunnya. “Please, Stop. Her Instagram @EDLNLAURA,” tulisnya. Beragam ucapan duka mengalir untuk Laura Anna. Sayangnya, netizen kurang jeli memberi mention kepada akun yang semestinya. Benar akun Anna Laura terverifikasi dengan tanda centang biru. Tapi tolong untuk Netizen Indonesia, kalian salah kamar.