BANYAK orang enggan pergi ke psikolog lantaran mendapat stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, faktor biaya juga menjadi salah satu kendala seseorang ingin pergi ke psikolog.

Apalagi, beberapa waktu lalu ada salah satu selebgram yang membagikan biaya psikolog hingga Rp1 juta. Psikolog Klinis, Disya Arinda melalui akun Twitternya @disyaarinda mengungkapkan biaya konsultasi psikolog memang bervariasi, namun fakta di lapangan tidak mencapai Rp1 juta seperti apa yang disampaikan selebgram tersebut.

"Ada selebgram yang share biaya ke psikolog-nya 1 jutaan per sesi dan menyimpulkan rata-rata biaya ke psikolog 500-600ribuan per sesi. Fakta di lapangan biaya psikolog per sesi bervariasi dan setauku rata-rata di bawah 500ribuan per sesi," tulis dalam di akun Twitternya.

Menurutnya, orang membutuhkan dan memilih bantuan psikolog untuk berkonsultasi membantu kesehatan mentalnya juga dicover oleh negara dengan Badan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurutnya, BPJS juga menyediakan layanan konsultasi psikolog dan harganya lebih terjangkau. Meski begitu kualitasnya juga sama-sama bagus, dan mereka (psikolog BPJS) sebagian biayanya ditanggung negara.

"Kalau swasta beberapa ada yang kerjasama dengan asuransi lain juga, tapi kayaknya masih jarang yang cover layanan psikolog. Aku emang belum tau banyak soal ini," terangnya.

Sementara untuk praktik mandiri di kisaran lebih dari Rp200 ribu dan biro kisaran Rp350-400 ribu. Biaya ini biasanya termasuk biaya admin, sewa tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.

Ia melanjutkan, terdapat juga biro dan praktik mandiri psikolog di mana biaya konsultasinya di bawah Rp200 ribu. "Memang bervariasi. Kayaknya tergantung pihak penyedia layanan merasa pantas dihargain berapa deh," katanya. Kemudian Disya menjelaskan di akhir unggahannya itu, bahwa thread yang ia bagikan bukan untuk membahas salah seorang selebgram yang ia ambil sebagai contoh. Akan tetapi share dari sisi profesional atau penyedia layanan. "Hehe gak ada kontra atau invalidasi pengalaman orang2 yg ke psikolog dgn tarif tertentu kok," ujarnya. Cuitan Disya ditanggapi oleh netizen. Sebagian juga ada yang membenarkan, bahwa biaya konsultasi psikolog tidak setinggi yang diungkapkan oleh selebgram yang dimaksud itu. "Aku k psikolog 1 jam 150rb itu via call . Tapi rasanya udah lega banget, smp bisa tidur nyenyak banget kayak abis minum obat tidur. Bangun cuma bentar trs tidur lagii gitu trs sampe subuh," tutur @ssb****. "Aku udah rutin konseling ke konselor yg punya spesialisasi ngurusin innerchild wound, sifatnya terapi jangka panjang, bukan sekali dateng dikasih solusi. konsul online lewat Zoom, per jamnya Rp 150k Emang murah karena tujuannya terapi jangka panjang. Yg mau kontaknya, DM aku yah," kata @din****.