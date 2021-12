ATLET bulutangkis asal Korea Lee So Hee memang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Dia pernah mendapat gelar sebagai The Best Player of The Year oleh Asosiasi Badminton Korea.

Tapi, tidak hanya prestasinya saja yang bersinar dalam bulutangkis, paras cantiknya pun turut menjadi sorotan. Berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum lima potret cantik pebulutangkis Lee So Hee, dikutip dari @leesohee0614.

Sweater hitam

Pebulutangkis Lee So Hee tampil kasual dengan sweater hitam polos yang tampak oversized di tubuhnya. Sweater polos itu nampaknya didesain khusus untuk para pecinta bulutangkis melihat adanya tulisan badminton pada bagian depan. Pada sisi belakang pun tampak siluet unik yang menggambarkan orang bermain badminton. Lee So Hee terlihat begitu cantik berpose tersenyum lebar ke arah kamera.

Selfie filter kucing

Pebulutangkis Lee So Hee nampak menggemaskan berpose selfie dengan filter kucing. Dia berpakaian santai dengan kaus raglan putih dengan paduan warna merah pada bagian lengannya. Rambutnya sengaja digerai dan ditutup dengan topi putih sebagai aksesori. Wanita 27 tahun itu terlihat cantik sekaligus imut seperti anak kecil.

Hoodie hitam

Lee So Hee memang selalu tampil cantik meski tanpa makeup. Kali ini dia tampil simpel dengan hoodie hitam bertuliskan 'Hadex' pada bagian depannya. Dia pun memakai masker hitam mengingat saat ini masih dalam era pandemi. Rambutnya sengaja digerai menyisakan poni tipis yang tampak manis di wajahnya. Meski tertutup masker, kecantikan Lee So Hee tetap saja terlihat jelas.

Sweater putih Lee So Hee tampaknya menyukai casual style di setiap harinya. Selain karena simpel, gaya ini memang membuatnya terlihat cantik secara natural. Seperti pada potret ini, wajahnya tampak begitu berseri dalam balutan sweater berwarna putih. Riasan tipis look natural dan lipstik pink pun semakin menambah pesona kecantikannya. Ditambah dengan rambut panjang lurusnya. Berpose menunjukkan dua jempol, Lee So Hee terlihat begitu manis. Sweater pink Masih dengan gaya yang sama, kali ini Lee So Hee memakai sweater pink agar terlihat lebih feminin. Dia memadukan outfitnya dengan celana panjang hitam serta sepatu hitam beraksen pink lengkap dengan kaus kaki putihnya. Sementara rambutnya dikuncir rapi dengan gaya ponytail. Berpose sambil tertawa, Lee So Hee terlihat begitu memesona.